立院今審NCC人事案 主委被提名人蔣榮先：強化媒體平台責任及透明度

國家通訊委員會（NCC）去年8月起懸缺4名委員，立法院交通委員會今天（20日）排審NCC委員人事案。被提名擔任主委的蔣榮先提出4個期許，包括確保各媒體的公平發展空間、因應科技演進推動法規避免政策落後技術發展、強化社群等大型媒體平台責任及透明度、縮短全民數位落差。

NCC共7名委員，原NCC主委陳耀祥等4人任期至去年7月31日，行政院於同年4月提名翁柏宗為委員兼主委、陳炳宏為委員兼副主委，以及新任委員羅慧雯及詹懿廉，共計4人名單函送立法院審查，但未獲通過。行政院後續請翁柏宗延任，並代理主委職務，但NCC組織法修正案刪除延任條款，翁柏宗無法延任，行政院改指定現任NCC委員陳崇樹代理主委。NCC委員7缺4，也影響通訊與傳播相關政策的審議與決策效率。

行政院今年7月提新名單，成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、政治大學廣電系暨研究所教授黃葳威及世新傳播管理系助理教授羅慧雯為國家通訊傳播委員會（NCC）委員，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委；其中程明修為國民黨籍，其他3人均為無黨籍。

立院交委會今天排審蔣榮先、程明修，週三（22日）排審黃葳威、羅慧雯。行政院秘書長張惇涵出席會議說明，NCC是國家通訊安全與數位主權的重要防線，4名被提名人專長涵蓋資訊、法律、傳播、財經，學術專業及政策實務兼具，均無中國戶籍或身分證件，亦無外國永久居留權，亦符合相關國籍規範。

蔣榮先登交委會備詢台提出4點期許：第一，身為被提名人，能以自己的想法及力量保障言論自由跟多元媒體生態，除非導致明顯且立即危險，任何言論不應受到限制，不論媒體大小、背景、立場，都應確保公平發展空間，讓社會大眾接觸多元觀點。

第二，期待能推動與時代接軌的通訊傳播法規，以因應科技演進，包括AI內容、社群平台、5G頻譜等新興議題；NCC應主動跟其他部會研擬法規及產業指引，例如相對政策、制定更開放、透明、擴大公眾參與的方式，避免政策落後技術發展。

第三，強化媒體平台責任跟透明度，這是最重要的。舉例來說，可主動要求大型社群媒體及網路平台，針對假新聞、假訊息、操控演算法、用戶隱私管理更加透明，同時也跟社群平台業者及社會大眾溝通跨域打詐。第四，實現普及且公平的網路連接，特別是偏鄉弱勢社群，要加速推動寬頻建設、並要價格合理，縮短全民數位落差。

蔣榮先認為，NCC最重要的是維護閱聽人與消費者權益，並持續打詐、強化用戶數據規範等，這都是NCC將來可以做的。他未來期許，NCC不只是頻道分配，將通訊、傳播、電訊扶植成活躍產業，於產業、媒體、公民之間，營造活力、透明、公平、健康的競爭環境。

