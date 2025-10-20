「嘉義美白圖鑑」空間留白 11月呈現興中街特色店家魅力

「嘉義美白圖鑑」將於11月登場，活動串聯興中街21間特色店家。（嘉市政府提供）

嘉義市為了讓民眾感受街區老屋店家魅力，將於11月舉辦「嘉義美白圖鑑」，活動串聯興中街21間特色店家呈現「空間的留白」，並以時間、空間、生活的三大「美白」為主題，展現城市光與生活交錯的魅力。

市府工商策進會總幹事宋侑玲表示，前兩年推出的「嘉義美街圖鑑」及「嘉義美物圖鑑」分別得到台灣景觀大獎「溝通傳播類」最大獎及《Shopping Design》台灣設計 BEST100獎項殊榮，吸引台中、台南及宜蘭的公私部門來嘉市參訪交流。

今年嘉義美白圖鑑延續此精神，希望透過設計與科技應用讓城市歷史與生活再被看見，活動攜手策展團隊辵辵計画，聯合大象設計、平凡製作、種種影像等在地團隊，並集結興中街21間在地店家，設計出各自的識別符號，經由3D列印出立體的造型燈具，在「往前咖啡製作所」2樓打造「符號燈具展」，民眾可以拿起手機掃描燈具進入店家的介紹，觀看串聯店家的環景實境及聆聽認識店主和街道的故事。

宋侑玲說，近年來市府推動「舊屋力」、「老屋卸妝」、「嘉有木屋」等一系列市容改造計畫，希望讓嘉市街區在保留歷史的同時，也能展現新的風貌，嘉義美白圖鑑強調「空間的留白」，呈現嘉市街道不只是乾淨亮白，而是有故事、有呼吸的地方，讓人願意慢下腳步，走進巷弄，感受屬於嘉市的那份美好。

嘉市興中街特色店家呈現留白處的風格特色。（嘉市政府提供）

嘉義美白圖鑑強調「空間的留白」，興中街特色店家呈現此風格。（嘉市政府提供）

