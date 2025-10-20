為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「嘉義美白圖鑑」空間留白 11月呈現興中街特色店家魅力

    2025/10/20 10:19 記者丁偉杰／嘉義報導
    「嘉義美白圖鑑」將於11月登場，活動串聯興中街21間特色店家。（嘉市政府提供）

    「嘉義美白圖鑑」將於11月登場，活動串聯興中街21間特色店家。（嘉市政府提供）

    嘉義市為了讓民眾感受街區老屋店家魅力，將於11月舉辦「嘉義美白圖鑑」，活動串聯興中街21間特色店家呈現「空間的留白」，並以時間、空間、生活的三大「美白」為主題，展現城市光與生活交錯的魅力。

    市府工商策進會總幹事宋侑玲表示，前兩年推出的「嘉義美街圖鑑」及「嘉義美物圖鑑」分別得到台灣景觀大獎「溝通傳播類」最大獎及《Shopping Design》台灣設計 BEST100獎項殊榮，吸引台中、台南及宜蘭的公私部門來嘉市參訪交流。

    今年嘉義美白圖鑑延續此精神，希望透過設計與科技應用讓城市歷史與生活再被看見，活動攜手策展團隊辵辵計画，聯合大象設計、平凡製作、種種影像等在地團隊，並集結興中街21間在地店家，設計出各自的識別符號，經由3D列印出立體的造型燈具，在「往前咖啡製作所」2樓打造「符號燈具展」，民眾可以拿起手機掃描燈具進入店家的介紹，觀看串聯店家的環景實境及聆聽認識店主和街道的故事。

    宋侑玲說，近年來市府推動「舊屋力」、「老屋卸妝」、「嘉有木屋」等一系列市容改造計畫，希望讓嘉市街區在保留歷史的同時，也能展現新的風貌，嘉義美白圖鑑強調「空間的留白」，呈現嘉市街道不只是乾淨亮白，而是有故事、有呼吸的地方，讓人願意慢下腳步，走進巷弄，感受屬於嘉市的那份美好。

    嘉市興中街特色店家呈現留白處的風格特色。（嘉市政府提供）

    嘉市興中街特色店家呈現留白處的風格特色。（嘉市政府提供）

    嘉義美白圖鑑強調「空間的留白」，興中街特色店家呈現此風格。（嘉市政府提供）

    嘉義美白圖鑑強調「空間的留白」，興中街特色店家呈現此風格。（嘉市政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播