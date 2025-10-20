石岡有人毒殺犬隻？ 中市動保處：毒死一隻已火化無法查驗

一隻黃狗本月16日疑似在國校巷被毒死。（民眾提供）

台中市石岡區國校巷有人故意毒殺犬隻？附近居民說，今年已有5隻狗在該巷道被毒殺，痛斥毒狗者會有報應，也提醒其他飼主注意狗在戶外行為；台中市動保處表示，訪查未發現毒餌，因日前被毒死的一隻黃狗遺體已火化，無法查驗。

民眾在臉書PO文表示，石岡區土牛國校巷又發生狗不幸被惡意毒殺事件，請附近居民提高警覺，綁好狗，到公園溜狗也要注意，勿讓愛犬亂吃地面餅乾或麵包屑，「狗有妨礙到你嗎，為何一直痛下毒手」。

民眾說，國校巷今年已有5隻狗被毒殺，巷道的監視器故障，無法調到可疑人士畫面；本月16日又有黃狗被毒殺，吃到毒餌後拖命走回家，見主人最後一面才斷氣，主人悲傷將遺體火化，並在祝文中為愛犬寫下「脫離六畜道輪迴」。

台中市動保處長林儒良表示，10月16日接獲民眾通報所飼犬隻在國校巷疑似吃到毒餌致死，但未見毒餌且當日已將屍體火化，目前尚無行為人，今年只接獲這一起毒殺犬隻案件，若查有故意傷害動物致死，可依動物保護法第25條第1項第1款處2年以下有期徒刑，併科20萬以上200萬元以下罰款。

台中市石岡區國校巷可連接土牛運動公園，目前台中市動保處已在公園入口設立「嚴禁毒殺犬貓，最重可處徒刑」的告示牌；當地派出所也表示，土牛運動公園傳出不明人士惡意毒狗訊息，警方初步巡視未接獲報案，已加強公園周遭巡邏。

石岡區國校巷路面疑有民眾放置的毒餌。（民眾提供）

台中市動保處在土牛運動公園設立嚴禁毒殺犬貓告示牌。（民眾提供）

