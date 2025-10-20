鹿港「甜點正妹」徵婚！條件一公開就有人私訊了

甜點美女鄭學儀曾推出晶圓月餅，如今租約到期結束營業，她也大方公開徵婚。（鄭學儀提供）

彰化縣鹿港鎮的甜點美女鄭學儀，因為租屋到期，決定把人氣店面結束營業，因為終於有時間可以約會了！同時公開徵婚條件，人好相處、正向開朗、誠信善良、積極努力、善解人意，但強調她沒有嫁妝，因為父母給她出國留學就是最好的嫁妝。

鄭學儀說，她是真心要徵婚，有人認為她在粉專徵婚帶有開玩笑性質，她要鄭重澄清，她認為這是最公開，也是最正式的方式。目前也有人已經私訊表達想認識的意願，但還沒有到約見面聊聊的地步。

鄭學儀表示，她的徵婚條件除了具體的不抽菸、無小孩、會開車以外，其它都是在個性與人格特質，像是能互相扶持，不要太笨，好相處、正向開朗、誠信善良、積極努力、善解人意，有人說她這樣的標準太高，但她認為結婚是一輩子的相處，彼此都希望「不隨便離職」，找到適合的人一起生活，這才是她公開徵婚的真心真意。

對於結束甜點店，鄭學儀說，真的對老客人說對不起，開甜點店一直都是她的夢想，才會從上班族出國念藍帶學校，返國後就回鹿港家鄉創業，但甜點很花點力，讓她身體有點吃不消，加上房東要收回房子，只好忍痛宣布結束營業。

鄭學儀表示，因為她每年中秋節都會推出創意月餅，從迷你蛋黃酥到超大蛋黃酥，或是晶圓月餅，今年中秋節前就先向老顧客說明今年月餅要缺席了。中秋過後，她也確定要繼續往財金方面進修，只能先向老客人說抱歉了。

甜點美女鄭學儀曾推出烏克蘭麵包來義賣，人美心也美。（鄭學儀提供）

甜點美女鄭學儀因租約到期結束營業，她也大方公開徵婚。（鄭學儀提供）

