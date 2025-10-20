「重現光明」效率大增！屏東兩鎮接連設路燈專屬「身分證」

屏東潮州、東港兩鎮接連設置路燈故障回報系統。（記者陳彥廷攝）

路燈若損壞，對交通及安全影響甚鉅，屏東各鄉鎮市的路燈是由公所負責維修，但往常常因通報不易，甚至出現「雞同鴨講」虛擲時光卻仍無法修復的情形，屏東潮州及東港兩鎮，近年接連設置路燈「身分證」系統，以精準定位供維修人員到場維修，讓「重現光明」的時間大幅縮短。

屏東縣東港鎮、潮州內有約6000支、8000支路燈負擔照明責任，難免會有故障，有感維修人員「找到定點」比整個維修還要花費時間，兩鎮公所陸續架設每支燈桿專屬的「門牌號碼」或「身分證」並設計回報系統，現在已經陸續上路，也可以大幅縮短維修時間提升效率，能減少公安風險。

鎮公所皆表示，以往雖會請里長或是民眾回報，但容易因為溝通落差導致時常無法真的徹底維修，多年經驗是委外的維修人員常常找不到壞掉的電桿，或是去了錯誤的地點來回往返效率不彰，近年還有勞動契約及加班的問題，也曾被監察院點名有必要新增明確位置的「路燈維護」通報系統，因此決定為每支電桿定位再編號，有了專屬的號碼，溝通更便利。

兩鎮的系統透過掃描QR code就能回報，獨一無二的編號就印在路燈的維修孔蓋上，旁邊也有報修的電話號碼，社區民眾或是里長等只要見到路燈閃爍、故障，目前先採撥號通報制，讓維修人員迅速到場，不再耗費油資及電話聯繫費用，效率大大提升。

