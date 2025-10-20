為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    東吉東突棘行動 順手清出滿船海廢

    2025/10/20 10:00 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖海洋保護志工團協會，連續二日突棘行動。（澎湖海洋保護志工團協會提供）

    澎湖海洋保護志工團協會，連續二日突棘行動。（澎湖海洋保護志工團協會提供）

    風神外圍環流及東北季風「共伴效應」，在澎湖出現8級以上強風，還好澎湖群島海洋保護志工團協會東吉東「突棘行動」，趕在風神之前完成，連2天清除150隻棘冠海星，還標記大法螺老中青3隻家族成員，並發現龍王鯛幼苗，同時順手帶回一整船海廢。知名澎湖地質學者洪國雄老師，更是隨船見證澎湖2次「突棘」行動。

    由日月光環保永續基金會贊助、海洋公民基金會主辦、澎湖群島海洋保護志工團協會協辦的東吉東「突棘」行動，把握風神外圍環流來襲前夕，連2天在東吉東掃蕩棘冠海星，感謝上天給2天很理想的潮汐，又風和日麗的好天氣，讓行動團隊很順利成功的完成入冬前關鍵性的「突棘」行動。

    突棘行動首日在東吉東海域，就突棘了109隻棘冠海星，成果豐碩。翌日再戰東吉東，又突棘了41隻棘冠海星，棘冠海星全數送交水試所澎湖漁業生物研究中心。依現況評估，應該已獲得關鍵性的壓制，另外還幸運的發現3隻大中小三代同堂的大法螺，並發現龍王鯛幼魚，還附帶打撈了 一船極度危害航行安全的海廢。

    澎湖知名地質學者洪國雄老師，也隨船出海紀錄突棘行動，這是洪國雄老師第2次參與突棘，第一次是2010年在西吉海域，由中研院鄭明修博士領軍，此次再度見證2025年東吉東海域突棘行動。

    突棘行動外，也帶回整船海廢。（澎湖海洋保護志工團協會提供）

    突棘行動外，也帶回整船海廢。（澎湖海洋保護志工團協會提供）

    棘冠海星天敵大法螺，發現老中青三代。（澎湖海洋保護志工團協會提供）

    棘冠海星天敵大法螺，發現老中青三代。（澎湖海洋保護志工團協會提供）

