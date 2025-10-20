為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    持續性降雨襲北市 災防辦曝風雨最劇烈時間

    2025/10/20 09:55 記者何玉華／台北報導
    「風神」颱風帶來不小雨勢，造成大同區昌吉街一棵路樹倒塌。（朱政騏提供）

    受「風神」颱風外圍環流與東北季風共伴影響，台北市今（20）日起至明天，將有持續性降雨，台北市災害防救辦公室表示，以今日晚間至明日清晨共伴鋒面通過期間風雨最為劇烈，市區雨勢達豪雨等級，陣風達7級。

    災害防救辦公室說明，昨晚至今天上午9點，共接獲5件災情案件，分別是2件小範圍土石崩落、2件積淹水、1件路樹倒塌，除文山區新光路二段土石崩落案件尚在處理中，其他4件均已處理完畢。

    災防辦在今天凌晨1時40分收到大地處回報，南港區南港茶製場24小時累積降雨量已達到黃色警戒（200mm），保全住戶為舊莊里寶樹堂（1戶2人），已開立黃色警戒通報單，並電洽南港區公所建議進行勸告住戶；今天上午8時31分，南港茶製場24小時累積雨量達300毫米，已開立紅色警戒通報單，並先行由南港區公所建議針對保全住戶執行疏散避難與安置。

    災防辦表示，今日至21日將有持續性降雨，以今日晚間至明日清晨共伴鋒面通過期間風雨最為劇烈，市區雨勢達豪雨等級，陣風達7級；迎風面的陽明山區、內湖及文山南港山區雨勢可能達大豪雨等級，其中陽明山區雨勢甚至可能達超大豪雨，陣風可能達9至11級。

    因應今晚間到明天清晨的強降雨，台北市災害應變中心已提升為強化三級開設運作，工務局（含水利處、新工處、衛工處、大地處）、消防局、警察局、環保局及民政局皆已派員進駐市災害應變中心，隨時應變。

