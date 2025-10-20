重申水庫水質無異狀 環境部研擬水面型光電板環評

環境部長彭啟明受訪。（記者塗建榮攝）

烏山頭水庫設太陽能光電板，遭網路謠言指使用清潔劑，引發民眾恐慌，光電業者、農業部、環境部分頭闢謠，強調皆用清水，且多次檢查水質皆無影響，環境部長彭啓明重申，水庫上中下游、淨水廠、農田等皆檢測水質都符合標準，但制度可進步，年底前研擬水面光電板環評機制，將列管清洗業者有無攜帶清潔劑，甚至錄影監控，透明給外界查察。

立法院社會福利及衛生環境委員會今（20日）舉辦「太陽能光電板案場環評機制與保護區廢棄物管理之檢討」專案報告，環境部、農業部、內政部、經濟部等列席報告；彭啓明會前受訪指出，已收集全球幾十個國家上百個光電案場，皆無水面型光電環評機制，但正在規劃台灣水面光電的環評機制，如多大面積要納入環評，其他新型態能源開發案，如碳捕捉與碳封存等，也要加入環評保護機制，預期1、2個月透過科學討論收集各方意見，年底前提出。

請繼續往下閱讀...

而針對外界質疑光電板影響水庫水質，彭啓明重申，經量測水庫上中下游、淨水廠等，水質都無任何異狀，還將光電板用機械破碎、攪拌，甚至用酸性條件溶出，進行模擬試驗，極端實驗下都符合水質標準，也針對PFAS（全氟／多氟烷基物質 ）等新興物質檢測，包含水質、稻田等皆無改變，而界面活性劑（清潔劑）則有環境背景值，但檢測數值接近儀器極限值，無法代表水質有受影響。

至於如何清洗光電板？彭啓明說，目前水面型光電板案場有3、4場設在農田水利會、水利署等管理，問過農業部長陳駿季，都是用清水直接清洗，而任何水庫都有灰塵掉落，「其實是一樣的」，但農業部也強調未來將清洗工作納管制標準，會檢查業者有無攜帶清潔劑，並錄影公開，以昭公信。

環境部長彭啓明赴立法院報告太陽能光電板案場環評，針對水庫水質影響問題，舉例有極端實驗將光電板破碎、用酸性溶出等試驗，皆符合水質標準。（記者吳柏軒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法