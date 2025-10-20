彩繪、桌遊讓防災教育更生動 台南永康三民社區秀成果

以三崁店諸羅樹蛙為主題的桌遊，讓民眾從遊戲中認識諸羅樹蛙的生態與保育。（記者劉婉君攝）

台南永康區三民社區位勢低窪，遇颱風豪雨易積淹水，但也有三崁店豐富的生態與文史，社區結合鄰近的大學，透過彩繪涵洞及設計桌遊、摺頁、體驗營等方式，讓社區水患自主防災教育向下扎根，也帶領民眾認識在地歷史與自然。

三崁店為保存完整的舊聚落，有蔣公堤功德碑、糖廠神社遺址、防空洞、次生林及諸羅樹蛙棲息地等豐富人文與自然資源，三民社區發展協會攜手台南應用科技大學視覺傳達設計系，共同編製「三崁店文史覽勝食旅手札」及設計一系列文化創意教具，做為教學與導覽的基礎素材。例如以三崁店諸羅樹蛙為主題的桌遊，藉由遊戲的方式，引導大小民眾學習諸羅樹蛙的生態及成長環保，進而一同加入保育的行列。

請繼續往下閱讀...

三民社區也連續多年獲得水利署「防災社區」特優，有鑑於防災志工逐漸高齡化，社區近年也積極推動向下扎根計畫，結合南應大師生、當地的國中小學生與居民，一同彩繪出入社區的國道一號涵洞（318K+830），以Q版風格繪製防災圖案，美化環境，也在雨季期間發揮安全警示的功能。

三民社區發展協會理事長陳和志表示，希望經由彩繪及桌遊等多元方式，讓防災教育、地方文史與生態傳承更生動，讓防災教育真正向下紮根，「自己的家園自己守護」，也使三崁店的文化不只存在於長輩的記憶中，更能為三崁店文史保存及地方創生注入新動能。

台南永康三民社區結合鄰近的南應大設計桌遊、摺頁等，引導大小民眾學習防災及在地文史、生態。（記者劉婉君攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法