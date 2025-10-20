10/24竹北萬聖舞動嘉年華 邀全民共舞《夢想超進化》

竹北萬聖節嘉年華活動交通告示。（竹北市公所提供）

新竹縣「2025竹北萬聖舞動嘉年華」這個星期五（24日）下午3點至晚間9點，將在竹北文化公園登場，今年特別安排社區爺奶爸媽的舞蹈PK賽，更號召全民共舞，首度推出由市民共同參與的大會舞演出，「萬聖變裝大遊行」5點展開，讓竹北搖身一變成為充滿驚喜與創意的城市舞台。

竹北市公所表示，大會舞由知名舞蹈老師東諺親自編排，選用原創歌曲《夢想超進化》作為主題，象徵城市持續進化與市民勇敢追夢的精神。屆時不僅21組社區舞蹈協會將登台演出，更邀請現場觀眾一同加入舞動行列，展現竹北的活力與創意。

除了大會舞，今年嘉年華也邀請到知名表演團體Luxy Boyz與如果兒童劇團共襄盛舉。Luxy Boyz將帶來鏡面人沉浸式演出，結合光影與肢體展現萬聖夜的奇幻氛圍；如果兒童劇團則融合大會舞元素，推出適合親子共賞的互動劇場，讓各年齡層觀眾都能在活動中感受藝術魅力。

現場同步規劃萬聖市集與竹北好市，涵蓋特色美食、文創手作等多元品項。今年特別設置「萬聖拍貼機」，民眾只要完成指定任務，包括追蹤竹北市公所粉絲專頁、拍攝萬聖裝扮或活動現場裝置並上傳限時動態加上#2025竹北萬聖舞動嘉年華，即可免費兌換專屬拍貼一張，每人限領一次，數量有限，送完為止。

此外，凡參加萬聖遊行、身著變裝服裝的小朋友，將於16:30服務台發放兌換卡，並且需全程參與，遊行結束後憑卡兌換限量「Q版清潔車」乙台，數量有限，兌完為止。活動詳情請關注臉書。

萬聖節重頭戲「萬聖變裝大遊行」將於當日下午五點展開，由市長鄭朝方領隊，從竹北文化公園出發，沿光明一路、文化局、吳濁流路、文祿街、縣政九街、文喜街、文信街一路走街，最後折返至文化公園，全程約1.5小時。遊行期間將進行交通管制，提醒民眾提前改道，造成不便敬請見諒。

市長鄭朝方表示，今年萬聖節活動結合社區、市集與商圈，更透過舞蹈、藝術與互動體驗，邀請市民朋友穿上最亮眼的萬聖服裝，一起Trick or treat，舞出萬聖狂歡夜。

竹北萬聖節嘉年華活動24日登場。（竹北市公所提供）

竹北萬聖節嘉年華活動24日禮品兌換。（竹北市公所提供）

竹北萬聖節嘉年華活動交管。（竹北市公所提供）

