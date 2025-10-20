為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    來雲林這樣玩 都市旅人：農村處處有驚艷

    2025/10/20 09:20 記者黃淑莉／雲林報導
    北溪是剪紙藝術社區，隨處可見剪紙作品，讓來自台中的雲林家扶捐助者讚賞不已。（記者黃淑莉攝）

    北溪是剪紙藝術社區，隨處可見剪紙作品，讓來自台中的雲林家扶捐助者讚賞不已。（記者黃淑莉攝）

    一群來自台中市的雲林家扶中心捐助者，利用週末到雲林觀看114全國運動會賽事，並走訪雲林縣立田徑場附近虎尾北溪社區，欣賞剪紙藝術，跟著社區長輩學花鼓唱跳、剪紙，還看到「綠飛魚」，忍不住說，處處有驚艷，原來雲林農村可以這樣玩！

    雲林家扶中心主任廖志文表示，台中市這群捐助者10多年前因緣際會與雲林家扶結緣後，一直支持雲林家扶，利用雲林承辦全運會來雲林看比賽，家扶志工也帶他們走訪比賽主場館附近北溪剪紙藝術社區，第一站到龍安宮，即被屋內牆壁上年獸、12生肖、舞龍舞獅等剪紙驚艷。

    北溪社區也是虎尾重要特產花生、玉米及稻米的重要產地之一，一行人也在社區導覽人員帶領下走進花生田、剪紙及手作體驗，還跟著社區長輩一起學花鼓唱跳。

    導覽人員還特別介紹北溪另一特產「綠飛魚」，大家一頭霧水，原來是農民採收玉米時，把包著綠葉的玉米一隻隻丟進採收車，就像飛魚飛過一樣。捐助者許允虹興奮說，聽完腦海都是綠飛魚的畫面，太有趣了。

    除了剪紙，大家還跟著社區媽媽以胡蘿蔔汁、地瓜葉汁及麵粉糰，DIY做包著綠葉的黃金玉米饅頭，一連串驚艷令他們大呼精彩，雲林好好玩，聽到虎尾農會有拔花生、花生風味餐品嘗，當場決定要揪團再來雲林玩。

    參訪北溪社區一定要體驗剪紙。（記者黃淑莉攝）

    參訪北溪社區一定要體驗剪紙。（記者黃淑莉攝）

    跟著社區媽媽做黃金玉米饅頭。（記者黃淑莉攝）

    跟著社區媽媽做黃金玉米饅頭。（記者黃淑莉攝）

    大家也跟著社區長輩學花鼓唱跳。（記者黃淑莉攝）

    大家也跟著社區長輩學花鼓唱跳。（記者黃淑莉攝）

    大家也跟著社區長輩學花鼓唱跳。（記者黃淑莉攝）

    大家也跟著社區長輩學花鼓唱跳。（記者黃淑莉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播