來雲林這樣玩 都市旅人：農村處處有驚艷

北溪是剪紙藝術社區，隨處可見剪紙作品，讓來自台中的雲林家扶捐助者讚賞不已。（記者黃淑莉攝）

一群來自台中市的雲林家扶中心捐助者，利用週末到雲林觀看114全國運動會賽事，並走訪雲林縣立田徑場附近虎尾北溪社區，欣賞剪紙藝術，跟著社區長輩學花鼓唱跳、剪紙，還看到「綠飛魚」，忍不住說，處處有驚艷，原來雲林農村可以這樣玩！

雲林家扶中心主任廖志文表示，台中市這群捐助者10多年前因緣際會與雲林家扶結緣後，一直支持雲林家扶，利用雲林承辦全運會來雲林看比賽，家扶志工也帶他們走訪比賽主場館附近北溪剪紙藝術社區，第一站到龍安宮，即被屋內牆壁上年獸、12生肖、舞龍舞獅等剪紙驚艷。

請繼續往下閱讀...

北溪社區也是虎尾重要特產花生、玉米及稻米的重要產地之一，一行人也在社區導覽人員帶領下走進花生田、剪紙及手作體驗，還跟著社區長輩一起學花鼓唱跳。

導覽人員還特別介紹北溪另一特產「綠飛魚」，大家一頭霧水，原來是農民採收玉米時，把包著綠葉的玉米一隻隻丟進採收車，就像飛魚飛過一樣。捐助者許允虹興奮說，聽完腦海都是綠飛魚的畫面，太有趣了。

除了剪紙，大家還跟著社區媽媽以胡蘿蔔汁、地瓜葉汁及麵粉糰，DIY做包著綠葉的黃金玉米饅頭，一連串驚艷令他們大呼精彩，雲林好好玩，聽到虎尾農會有拔花生、花生風味餐品嘗，當場決定要揪團再來雲林玩。

參訪北溪社區一定要體驗剪紙。（記者黃淑莉攝）

跟著社區媽媽做黃金玉米饅頭。（記者黃淑莉攝）

大家也跟著社區長輩學花鼓唱跳。（記者黃淑莉攝）

大家也跟著社區長輩學花鼓唱跳。（記者黃淑莉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法