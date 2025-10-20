今明颱風共伴效應明顯 氣象專家示警：強降雨恐釀災

林得恩指出，今、明兩天共伴效應最為顯著，迎風面降雨明顯，並要留意短延時強降雨、長延時強降雨可能帶來災情。（圖擷自林老師氣象站臉書）

今天（20日）桃園以北、東北部、東部地區及北部山區有陣雨或雷雨，竹、苗及中南部山區有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。台灣大學大氣科學博士林得恩指出，今、明（21日）兩天共伴效應最為顯著，迎風面降雨明顯，並要留意短延時強降雨或長延時強降雨可能帶來災情。

林得恩今天上午在臉書「林老師氣象站」貼文中表示，今天天氣受風神颱風外圍環流及東北季風共伴影響，迎風面的台灣北部、東北部及東半部有陣雨或雷雨發生機會，且降雨明顯、雨勢持續，範圍相當集中。

請繼續往下閱讀...

林得恩評估，桃園以北、基隆、花蓮以北地區及北部山區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機會；其中，宜蘭地區甚至有局部豪雨等級或以上強度的降雨發生機會。

林得恩補充，由於環境不穩定，水氣明顯偏多，其它地區亦有局部零星陣雨發生的機會。他也提醒，要留意短延時強降雨或長延時強降雨所帶來的可能災情影響，尤其是在宜蘭及新北地區。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法