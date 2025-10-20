為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    太魯閣燕子口堰塞湖18秒形成 學者：早有2前例

    2025/10/20 08:57 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮太魯閣燕子口17日清晨發生大規模岩崩，微地動儀器記錄下持續18秒的震動訊號，數萬立方公尺的岩石瞬間堵住立霧溪形成堰塞湖。（翻攝太管處臉書）

    花蓮太魯閣燕子口17日清晨發生大規模岩崩，微地動儀器記錄下持續18秒的震動訊號，數萬立方公尺的岩石瞬間堵住立霧溪形成堰塞湖。（翻攝太管處臉書）

    花蓮太魯閣燕子口17日清晨發生大規模岩崩，微地動儀器記錄下持續18秒的震動訊號，數萬立方公尺的岩石瞬間堵住立霧溪形成堰塞湖，0403地震前著名地標「酋長岩」沒入湖底。東華大學教授郭俊麟與NDHU防災團隊指出，這是燕子口歷史上第三次在相同位置出現堰塞湖，過去1951年大地震與1998年芭比絲颱風也曾發生類似事件，NDHU強韌防災團隊把事件過程紀錄成「太魯閣燕子口堰塞湖應變紀實」

    東華大學郭俊麟教授指出，根據李瑞宗老師的《立霧注》的紀載，本次災變位置就曾發生過兩次的堰塞湖，1951年花蓮大地震時，當地曾出現73公尺的天然壩，隔年4月才潰堤；1998年10月25日芭比絲颱風，再次形成堰塞湖；這次崩塌是九曲大理岩之高陡岩坡崩滑所造成，崩塌堆積天然壩後形成堰塞湖，顯示燕子口地質條件不穩定，「大自然在提醒我們，這片峽谷從未靜止」。

    事件發生後，工程人員17日上午7點發現水位異常，太管處立即通報花蓮分署、公路局、秀林鄉公所；預估水位下午將逼近公路，林保署花蓮分署下午3點發布第一報新聞稿，隨即封閉中橫公路並實施預防性撤離，晚間全區封園。18日凌晨2時30分，湖水漫入靳珩隧道，清晨再由隧道回流至立霧溪。

    陽明交大防災團隊利用光達掃描、微地動監測、即時影像，觀測壩體滲流及右岸岩壁出水現象，發現壩底持續滲水、右岸岩壁出水顯示風險未除，將持續監測。

    太管處指出，經典地標「酋長岩」已被湖水掩沒，錐麓古道大斷崖的部分路基，在0403地震後已經崩毀，如今更是只剩下光達圖上的殘影，峽谷地貌再度改寫。

    花蓮太魯閣燕子口17日清晨發生大規模岩崩，微地動儀器記錄下持續18秒的震動訊號，數萬立方公尺的岩石瞬間堵住立霧溪形成堰塞湖，湖水從中橫靳珩隧道西口進入。（翻攝太管處臉書）

    花蓮太魯閣燕子口17日清晨發生大規模岩崩，微地動儀器記錄下持續18秒的震動訊號，數萬立方公尺的岩石瞬間堵住立霧溪形成堰塞湖，湖水從中橫靳珩隧道西口進入。（翻攝太管處臉書）

    花蓮太魯閣燕子口17日清晨發生大規模岩崩，微地動儀器記錄下持續18秒的震動訊號，數萬立方公尺的岩石瞬間堵住立霧溪形成堰塞湖，湖水透過中橫靳珩隧道繞過原河道排入立霧溪。（翻攝太管處臉書）

    花蓮太魯閣燕子口17日清晨發生大規模岩崩，微地動儀器記錄下持續18秒的震動訊號，數萬立方公尺的岩石瞬間堵住立霧溪形成堰塞湖，湖水透過中橫靳珩隧道繞過原河道排入立霧溪。（翻攝太管處臉書）

    花蓮太魯閣燕子口17日清晨發生大規模岩崩，微地動儀器記錄下持續18秒的震動訊號，數萬立方公尺的岩石瞬間堵住立霧溪形成堰塞湖，湖水通過中橫靳珩隧道從魯丹橋流出。（翻攝太管處臉書）

    花蓮太魯閣燕子口17日清晨發生大規模岩崩，微地動儀器記錄下持續18秒的震動訊號，數萬立方公尺的岩石瞬間堵住立霧溪形成堰塞湖，湖水通過中橫靳珩隧道從魯丹橋流出。（翻攝太管處臉書）

