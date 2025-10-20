為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    從古早味到創新美食都有！集結12在地店家推10道「土庫宴」

    2025/10/20 08:45 記者李文德／雲林報導
    土庫好COOL商圈發展協會與鎮公所攜手，串聯12店組成10道料理的「土庫宴」，從古早味到創新美食都有，限量20桌，即日開放報名。 （記者李文德攝）

    土庫好COOL商圈發展協會與鎮公所攜手，串聯12店組成10道料理的「土庫宴」，從古早味到創新美食都有，限量20桌，即日開放報名。 （記者李文德攝）

    雲林縣土庫鎮早期有「小上海」之稱，商業行為發達，也孕育多種特色小吃，土庫好COOL商圈發展協會與鎮公所攜手，串聯12店組成10道料理的「土庫宴」，限量20桌共200人名額，即日開放報名，邀請民眾11月22日一同來土庫享受美食饗宴。

    協會理事長魏安助指出，「土庫宴」集結阿海師鴨肉麵線、古早味雙糕潤、怪人花枝鱔魚麵、川龍食堂、萬源製麵舖、品珍香麵包、順成油廠、珍和蟹老闆、烏雞郎、曬月亮的貓、樂米工坊、海王子茶飲共12家當地商家，共同組成順香三重奏、扁魚白菜燉、甜寶雙糕緣等10道料理。

    魏安助指出，10道料理徹底展現從百年產業到青年創意品牌的跨世代能量，希望讓土庫美食不只是味覺享受，更是一場文化展演，11月22日傍晚在土庫順天宮燈籠廣場舉辦，限量20桌，即日開放報名，額滿為止。另當天上午更有街區文化導覽小旅行，帶領大家走訪土庫街區，歡迎民眾報名參加。

    雲林縣長張麗善指出，為響應全國運動會舉辦，縣府與商圈特別合作，10月21、22日更規劃全運會期間限定土庫美食小旅行，每日2梯次、每梯次限20人，滿10人即成團，分為A、B兩條路線，讓民眾透過特色料理體驗、老街導覽與美食試吃，贈送在地伴手禮，深刻體會小鎮魅力與商圈活力。

    土庫好COOL商圈發展協會與鎮公所攜手，串聯12店組成10道料理的「土庫宴」，從古早味到創新美食都有，限量20桌，即日開放報名。 （記者李文德攝）

    土庫好COOL商圈發展協會與鎮公所攜手，串聯12店組成10道料理的「土庫宴」，從古早味到創新美食都有，限量20桌，即日開放報名。 （記者李文德攝）

    土庫好COOL商圈發展協會與鎮公所攜手，串聯12店組成10道料理的「土庫宴」，從古早味到創新美食都有，限量20桌，即日開放報名。 （記者李文德攝）

    土庫好COOL商圈發展協會與鎮公所攜手，串聯12店組成10道料理的「土庫宴」，從古早味到創新美食都有，限量20桌，即日開放報名。 （記者李文德攝）

