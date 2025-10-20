為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    水稻剃枝蟲來了！分秘夜蛾危害台東縱谷稻作

    2025/10/20 08:36 記者黃明堂／台東報導
    分秘夜蛾白日藏於稻叢基部，並在稻叢基部化蛹。（記者黃明堂翻攝）

    分秘夜蛾白日藏於稻叢基部，並在稻叢基部化蛹。（記者黃明堂翻攝）

    農業部台東區農業改良場表示，近日監測水稻病蟲害發生情形，池上鄉及關山鎮發生分秘夜蛾危害，為避免水稻葉片遭取食後影響品質與產量，請農友密切注意防範。

    農改場表示，分秘夜蛾為鱗翅目夜蛾科害蟲，幼蟲取食水稻及小米等禾本科作物，晝伏夜出，初期因幼蟲取食量小，不易發現；末齡幼蟲取食量大，嚴重時一夜之間將稻葉取食殆盡只剩中脈，嚴重影響水稻光合作用；水稻抽穗後啃食穗頸，斷裂掉落，直接降低水稻產量與品質。目前臺東地區水稻正值孕穗至抽穗期，請農友務必加強巡視水稻田區，適時採行防治措施。

    農改場建議農民加強田間衛生管理，清除田埂及溝渠禾本科雜草，減少蟲源。田間害蟲發生時，施用撲滅松、培丹、芬殺松及依芬寧等水稻夜蛾類核准使用防治藥劑，擇一於傍晚全株噴施，加強稻叢基部，必要時10到14天後再施藥1次。同時注意安全採收期。近採收期水稻及有機栽培水稻可施用鮎澤蘇力菌，於傍晚施用，同時加強稻叢基部，以提高防治效果，必要時7天後再施藥1次。

    其它防治藥劑可參考農藥資訊服務網，並遵守安全採收期規定。若有防治上的問題請洽台東農改場植物保護研究室（089-325015）或洽各區病蟲害診斷服務站（免付費專線電話：0800-069-880）諮詢。

    分秘夜蛾取食葉片造成缺刻。（記者黃明堂翻攝）

    分秘夜蛾取食葉片造成缺刻。（記者黃明堂翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播