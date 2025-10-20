「加工」車牌躲開單 台中開單員「明察秋毫」揪逃費車

台中停車開單員練就「明察秋毫」功力抓「加工車牌」違規。（圖：市府提供）

台中停車格超過5萬個，部份民眾佔用車格屢有「加工」車牌如遮字、套防塵罩等行為，以逃避停車單開單，台中停車開單員化身街頭「鷹眼」，防杜不法，日前有開單員發現停在停車格的車輛，前後車牌英文字「BUF」、「BUJ」，有ㄧ字之差，疑想蒙混過關逃避繳納停車費，被眼尖的停車開單員識破，立即通報警方成功拖吊取締，守護停車公平、打擊不法。

交通局長葉昭甫指出，截至9月底，台中市已設置逾5萬3000個公有路邊停車格，提供民眾便捷停車環境，包括交通局與委外的停車開單員共計有247人，協助開單收費事宜。

請繼續往下閱讀...

交通局指出，有部分車主疑為規避繳費，出現無牌車、遮牌車、車牌不符，甚至車牌斷一半等情形，不少停車開單員也發揮明察秋毫功夫，揪假車牌瞞天過海舉動。

日前開單員羅于凱巡開停車單時發現一部停放車格車輛疑似變造車牌，前後車牌英文字母「BUF」與「BUJ」不同，雖僅英文一字之差，也難逃法眼，馬上拍照回報，交通局啟動即時通報機制，協助警方趕往現場依法拖吊車輛。

31歲的羅于凱擔任開單員才半年，他說，每天面對無數車牌，已練就「看一眼就能明辨真假」的功夫，曾遇機車車牌腰斬變半牌車、車牌僅用夾子固定，也有車主用防塵罩包到密不透風，以為可省下停車費，但他都還是會掀開檢查開單，維護民眾停車公平性，對能揪出投機取巧行為，也感到成就感。

葉昭甫強調，對於偽造車牌、遮牌、或未掛牌等違規行為，一律通報警方依法處理，交通局也加強開單員教育訓練，啟動即時通報系統，讓警方能第一時間掌握狀況，呼籲停車格是公共資源，停車收費是維持市容秩序的重要機制，呼籲民眾合法停車，繳費，不要有僥倖心理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法