為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北青創小聚10月場 「用故事打造IP－創業品牌的第二曲線」講座

    2025/10/20 08:10 記者黃政嘉／新北報導
    新北市青年局10月29日舉辦新北青創小聚10月場講座。（新北市青年局提供）

    新北市青年局10月29日舉辦新北青創小聚10月場講座。（新北市青年局提供）

    新北市青年局於10月29日晚上7點至8點，在新北市青職基地舉辦新北青創小聚10月場「用故事打造IP－創業品牌的第二曲線」講座，跨界邀請澄星行銷執行長陳謙豊、唐酥酥點心小賣所創辦人郭品志，帶聽眾用故事、文化與創意，打造品牌亮點，開啟創業的第二曲線。

    新北市青年局每個月定期舉辦新北青創小聚，規劃不同創業主題，邀請該領域業師分享，作為新北青年創業家交流平台，本次青創小聚邀請到澄星行銷執行長陳謙豊，他從網路口碑出發，書寫品牌故事與流量篇章；另一位是唐酥酥點心小賣所創辦人郭品志，他讓傳統糕餅透過設計與創新，蛻變為年輕人喜愛的文化。

    青年局指出，聽眾在講座中，將學到如何從創業初期就建立「品牌人格」與品牌故事；打造個人或產品IP的實戰關鍵；品牌識別、內容行銷與文化創新的整合策略；傳統產業如何跨界轉型、吸引新世代市場；從零到被看見的真實案例與經驗分享。

    青年局說，此次新北青創小聚，適合正在創業或準備創業的青年創業者、想打造個人品牌的創作者或店主及中小企業主、對品牌故事力與行銷創新有興趣的人，活動為免費參加，有興趣者可至活動網站（https://ntpcyouth2022.pse.is/88xxgr）線上報名。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播