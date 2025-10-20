新北青創小聚10月場 「用故事打造IP－創業品牌的第二曲線」講座

新北市青年局10月29日舉辦新北青創小聚10月場講座。（新北市青年局提供）

新北市青年局於10月29日晚上7點至8點，在新北市青職基地舉辦新北青創小聚10月場「用故事打造IP－創業品牌的第二曲線」講座，跨界邀請澄星行銷執行長陳謙豊、唐酥酥點心小賣所創辦人郭品志，帶聽眾用故事、文化與創意，打造品牌亮點，開啟創業的第二曲線。

新北市青年局每個月定期舉辦新北青創小聚，規劃不同創業主題，邀請該領域業師分享，作為新北青年創業家交流平台，本次青創小聚邀請到澄星行銷執行長陳謙豊，他從網路口碑出發，書寫品牌故事與流量篇章；另一位是唐酥酥點心小賣所創辦人郭品志，他讓傳統糕餅透過設計與創新，蛻變為年輕人喜愛的文化。

青年局指出，聽眾在講座中，將學到如何從創業初期就建立「品牌人格」與品牌故事；打造個人或產品IP的實戰關鍵；品牌識別、內容行銷與文化創新的整合策略；傳統產業如何跨界轉型、吸引新世代市場；從零到被看見的真實案例與經驗分享。

青年局說，此次新北青創小聚，適合正在創業或準備創業的青年創業者、想打造個人品牌的創作者或店主及中小企業主、對品牌故事力與行銷創新有興趣的人，活動為免費參加，有興趣者可至活動網站（https://ntpcyouth2022.pse.is/88xxgr）線上報名。

