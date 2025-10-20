為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    本週北台降溫濕涼 吳德榮：共伴效應防致災降雨

    2025/10/20 08:09 即時新聞／綜合報導
    吳德榮稱，氣象署路徑潛勢預測圖（左）顯示，輕颱風神在南海向西北前進，逐漸接近海南島東方海面，將轉向西南，路徑不確定範圍（紅框）分布在其兩側；歐洲模式模擬（右）顯示，週三8時風神在海南島南方海面，距離台灣已遠，但秋颱效應仍在作用。（圖擷自洩天機教室專欄）

    吳德榮稱，氣象署路徑潛勢預測圖（左）顯示，輕颱風神在南海向西北前進，逐漸接近海南島東方海面，將轉向西南，路徑不確定範圍（紅框）分布在其兩側；歐洲模式模擬（右）顯示，週三8時風神在海南島南方海面，距離台灣已遠，但秋颱效應仍在作用。（圖擷自洩天機教室專欄）

    中央氣象署表示，今天（20日）桃園以北、東北部、東部地區及北部山區有陣雨或雷雨，竹、苗、台東部地區及中南部山區有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天至下週日（26日）北部、東部降雨明顯；至下週日北台灣降溫濕涼。

    吳德榮今天在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄表示，最新（19日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天至週三（22日）受到秋颱效應，即風神外圍環流、東北季風共伴效應影響，北、東明顯降雨，需防累積大量降雨致災，其中以北部及東北部機率最高，其次為花蓮；中南部則受中央山脈屏障影響較小，有局部短暫降雨的機率。

    吳德榮說，今天至週三，北台灣雲多降雨、整天偏涼，最低溫約能降至20度左右。最新模式模擬顯示，週四（23日）至下週日風神減弱遠離，台灣受東北季風影響，水氣仍多，迎風面有明顯降雨，週四、週五（24日）北部及東北部仍需注意局部豪雨發生的機率；下週日前北台灣持續偏涼。

    吳德榮稱，最新（20日2時）氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱風神在南海向西北前進，逐漸接近海南島東方海面，將轉向西南，路徑仍具不確定性。最新歐洲模式模擬顯示，週三8時風神已在海南島南方海面，距離台灣遙遠，但秋颱效應，即風神外圍環流、東北季風共伴效應仍在發揮作用。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播