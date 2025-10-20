桃園萬聖城24日開城、群魔亂舞鬧商圈 免費接駁及管制一次看

「2025桃園萬聖城」將於10月24日開城，市府觀旅局與商圈業者合作推出快閃活動。（桃市觀旅局提供）

「2025桃園萬聖城」將於10月24日至11月2日在桃園藝文廣場和藝文綠園道登場，市府觀光旅遊局與商圈業者合作推出快閃活動，18日夜光踩街定目劇「魔蛛古堡守衛隊」現身快閃青埔「置地廣場 桃園」，19日中壢高商韓研社與勁舞社「群魔亂舞鬧商圈」化身各式變裝鬼怪現身街頭，快閃現身統領廣場、新光三越及遠東百貨，另訂22日前往藝文廣場及市立圖書館總館快閃宣傳。

位於機場捷運A18的「置地廣場 桃園」就是「寶藏秘境」之一，再度推出廣受好評的「2025桃園Q」活動共同行銷，攜手華泰名品城、Xpark、COZZI Blu和逸飯店桃園館及桃園新光影城，共同打造青埔地區最強複合式休閒娛樂商務城，成為桃巿家庭旅遊的首選去處與連假攬客冠軍景點。

萬聖城活動期間推出桃園市民卡APP集章抽獎活動，與桃園藝文特區、站前商圈、桃園車站及青埔商圈結合，民眾凡使用市民卡APP於合作商家掃碼集章，即可參加總價值15萬元的抽獎活動，有機會獲得「3萬元新光三越禮券、2萬元華泰大飯店集團禮券及1萬元遠東百貨禮券」及「200元便利商店商品卡」等超值好禮。

萬聖城假日免費接駁車（24、25、26、11月1、2日）自中午12時至10時30分於「新永和市場停車場」及「桃園火車站（萬壽路出口）」發車直達活動會場，每15至20分鐘一班，搭乘就送限量萬聖小禮物；機車族朋友可在活動期間假日至同安國小正門、同德國小中庭免費停放。

民眾可於桃園火車站、統領百貨轉乘 GR、151、168、188、302、707 號等公車路線，至「中正藝文特區」、「南平中正路口」站牌下車前往會場；經國轉運站方向有189、220、302 和 707 等路線可抵達會場；外縣市遊客可在高鐵桃園站轉乘302及707前往會場。

開車民眾建議導航至「新永和市場」停車場，再轉搭萬聖免費接駁專車到達會場。假日會場周邊停車場飽和時，市府會啟動彈性管制措施，避免車流塞在會場周邊的南平路、新埔六街、同德六街、同德五街、藝文一街及藝文二街等路段，重要路口均派遣員警、義交進行疏導管制。

2025桃園萬聖城免費接駁及交通管制措施。（桃市觀旅局提供）

