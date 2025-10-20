為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    10/20各報重點新聞一覽

    2025/10/20 07:07
    前立委鄭麗文當選國民黨主席，黨內擔憂「親共」問題會影響國民黨路線，藍營縣市長和民代間也出現「求自保」的聲音。（資料照）

    自由時報

    趙少康籲鄭麗文消除親中力量 「令不出黨中央」鄭駁不可能

    前立委鄭麗文當選國民黨主席，黨內擔憂「親共」問題會影響國民黨路線，藍營縣市長和民代間也出現「求自保」的聲音。前中廣董事長趙少康昨表示，黨主席如要能帶領縣市長及立院黨團，必須努力改革，消除親中力量，否則會「令不出黨中央」，中央黨部將成為黨主席一個人的武林。

    安全單位質疑威脅設施安全 黃國昌向央廣索資「足供擬定攻擊計畫」

    民眾黨主席黃國昌近日被爆出，黃辦曾向中央廣播電台索取褒忠分台十年來發射機的全部工作數據資料與電費單，雖然黃反批媒體「抹紅」，但安全單位人士分析，黃索資項目中最令人費解的，就是要求提供長期的工作數據資訊，這些與「採購情形、查弊」無關，任何對關鍵基礎設施安全有破壞企圖的對象一旦整合，將成為擬定攻擊計畫最完整的參考資料。

    通訊軟體假色情按摩詐騙 7旬退休醫務師 被詐260萬

    詐騙集團近年來利用LINE或IG等通訊軟體，以美女頭像帳號，提供兼職按摩服務為由，色誘想要援交、按摩的男網友上鉤，再要求前往超商或透過網路購買App store點數卡，並提供票面上卡號及密碼，以作為「不是警察」保證金等為由行騙；刑事警察局統計，今年上半年這類詐騙案件達五六二〇件，其中一名七旬退休醫務師被詐高達二六〇萬元，財損最高。

    聯合報

    回覆習近平賀電 鄭麗文：一中各表 民族復興

    鄭麗文當選國民黨主席，中共中央總書記習近平昨發出賀電。鄭麗文回覆電文致謝表示，國共兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，應強化兩岸交流合作、促進台海和平穩定，為兩岸人民謀取最大福祉，為民族復興開闢宏偉前程。

    台灣洗腎王國年花460億元 腎臟來源不足、移植比率低

    全國約九萬七千多名洗腎患者，然去年腎臟移植案例僅四百多人，比率極低。不願具名的外科教授級醫師點出癥結，腎臟來源不足為主因，且腎臟移植手術健保給付偏低，僅約幾萬元。相較下，洗腎患者已成不少醫療院所的金雞母，收治一名洗腎患者每年約可獲六七十萬元健保給付。

    中國時報

    鄭麗文：堅持九二共識 反台獨

    鄭麗文18日當選國民黨主席後，中共總書記習近平19日發出賀電。習近平在電文中表示，期望國共兩黨增強做中國人志氣、骨氣、底氣，推進國家統一，堅定守護中華民族家園。鄭麗文覆電稱，海峽兩岸於1992年達成「各自以口頭方式表達堅持一個中國原則」共識，兩岸同屬中華民族，國共兩黨在堅持「九二共識」、反對台獨政治基礎上，強化兩岸交流合作、促進台海和平穩定。

    商業巨頭海湖莊園球敘 台積電婉拒出席

    美國總統川普上周末於佛州海湖莊園舉辦高爾夫外交盛會，活動由軟銀創辦人孫正義主導，包括台日韓企業領袖參與，兼具外交與招商意涵，但韓媒表示，台積電以中美關係為由婉拒出席。另一方面，韓美關稅談判已取得重大進展，韓方預期協議可望於月底亞太經合會（APEC）峰會前敲定。

    黃國昌國會辦公室被爆曾索取央廣褒忠分台十年來數據資料，但安全單位人士分析，黃索資項目與「採購情形、查弊」無關，任何對關鍵基礎設施安全有破壞企圖的對象一旦整合，將成為擬定攻擊計畫最完整的參考資料。（資料照）

    刑事警察局統計，今年上半年通訊軟體假色情按摩詐騙案件達五六二〇件，其中一名七旬退休醫務師被詐高達二六〇萬元，財損最高。（資料照）

