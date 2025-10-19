防豪大雨威脅 水利署趕工強化馬太鞍溪防洪

水利署趕工強化馬太鞍溪光復段堤防，防範洪水可能的侵襲。（水利署提供）

受到風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，氣象署預估21日前花蓮地區易有豪大雨發生，經濟部水利署要求趕工強化馬太鞍溪防洪能力，防範強降雨可能造成的威脅。

經濟部水利署指出，署長林元鵬今天晚間再次於花蓮召開防汛整備會議，督導馬太鞍溪各項工作，目前馬太鞍溪光復堤防已完成5公尺高、2860公尺長的臨時土堤，為增強堤防防護功能，土堤上方再堆疊太空包800公尺，並採兩列交錯排放方式以增加密實性，希望防範洪水滲漏；堤後也增設排水導溝1800公尺，做為第二道防線，希望避免洪水再次沖入光復市區。

請繼續往下閱讀...

水利署說，除了土堤及排水導溝外，水利署各分署分成10個標案，同步趕辦緊急疏濬，自9日至18日已累計出料55.26萬立方公尺，將持續擴挖河道深水槽及上下游流路連貫，以利洪水順暢通過；並趕辦包括馬佛溪、光復溪及花蓮溪河道清疏工作，讓光復市區內雨水可以順利排入河道。

水利署表示，光復鄉阿陶莫部落及大同一號、二號開口堤等處，以太空包及涵管封堵完成，大安堤防、富田堤防、西馬佛五號堤防也已布設大型移動式抽水機共25台，隨時可啟動抽水。

水利署指出，為確保施工機具、人員安全，已配合前進協調所順利完成疏散撤離演練，馬太鞍溪水位達一、二級警戒時，9河分署將發布通報單至花蓮縣政府及警戒區域相關機關單位，確保接收並回傳完成，並發送撤離簡訊給河道施工廠商及人員，重型機具立即撤離至堤頂及安全處，河道內人員也將立即清空。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法