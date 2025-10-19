桃園議長盃路跑萬人參賽 邱奕勝：見證青埔進步

第15屆桃園市議會議長盃路跑登場，萬人齊跑。（桃市府提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕「第15屆桃園市議會議長盃路跑」今（19）日在桃園市立青埔運動公園棒球場鳴槍起跑，分為21公里、11公里競賽組及4.5公里休閒組三大項目，吸引逾萬名跑者參加，路線穿過不同的城鄉風貌，許多路跑常客表示「年年參加路跑，今年又覺得青埔不一樣了」。比賽結果21公里組由洪柏樹奪冠，花費82分27秒完成；11.5公里組則由黃胤翔花費43分53秒奪冠，展現強勁的實力。

桃園市議會議長邱奕勝表示，青埔地區近年發展迅速、建設成果豐碩，每年都能看到新的進步，已成為桃園現代化與國際化的重要象徵。「桃園市議會議長盃路跑」今年已邁入第16年，除2021年因疫情停辦一次，自創辦以來年年獲得市民熱烈支持與好評；今年更吸引桃園市民及中、日、韓等12個國家萬名跑者參加，展現桃園運動城市的國際魅力。

本屆參賽者年齡層多元，最年輕僅10歲以下就有200餘位小朋友報名，最高齡則有68位70歲以上長者挑戰自我，其中更有3名超過80歲的資深跑者堅持完賽，令人感動。活動並有約30個學校、公司及社團組隊參與，展現團結向心力與運動熱情；其中，芭里國小適逢創校70週年，學校師生組隊參賽，顯示校方對運動風氣的重視。

桃園市長張善政表示，「議長盃路跑」參加人數逐年攀升，不僅展現桃園市民的運動熱情，更象徵城市朝健康與活力邁進。他勉勵所有跑者：重點不在追求第一，而在於突破自我，希望大家越跑越健康、越跑越快樂。

包括副市長王明鉅、副議長李曉鐘、議員葉明月、吳進昌、張碩芳、 陳韋曄、錢龍、于北辰、彭俊豪、黃家齊、市府體育局長許彥輝、觀旅局長陳靜芳、農業局長陳冠義、社會局長陳寶民、青年局長侯佳齡、交通局長張新福、婦幼局長杜慈容及警察局長廖恆裕等人均一同出席。

