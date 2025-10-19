為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園議長盃路跑萬人參賽 邱奕勝：見證青埔進步

    2025/10/19 22:59 記者李容萍／桃園報導
    第15屆桃園市議會議長盃路跑登場，萬人齊跑。（桃市府提供）

    第15屆桃園市議會議長盃路跑登場，萬人齊跑。（桃市府提供）

    第15屆桃園市議會議長盃路跑登場，萬人齊跑。（桃市府提供）

    第15屆桃園市議會議長盃路跑登場，萬人齊跑。（桃市府提供）

    〔記者李容萍／桃園報導〕「第15屆桃園市議會議長盃路跑」今（19）日在桃園市立青埔運動公園棒球場鳴槍起跑，分為21公里、11公里競賽組及4.5公里休閒組三大項目，吸引逾萬名跑者參加，路線穿過不同的城鄉風貌，許多路跑常客表示「年年參加路跑，今年又覺得青埔不一樣了」。比賽結果21公里組由洪柏樹奪冠，花費82分27秒完成；11.5公里組則由黃胤翔花費43分53秒奪冠，展現強勁的實力。

    　桃園市議會議長邱奕勝表示，青埔地區近年發展迅速、建設成果豐碩，每年都能看到新的進步，已成為桃園現代化與國際化的重要象徵。「桃園市議會議長盃路跑」今年已邁入第16年，除2021年因疫情停辦一次，自創辦以來年年獲得市民熱烈支持與好評；今年更吸引桃園市民及中、日、韓等12個國家萬名跑者參加，展現桃園運動城市的國際魅力。

    　本屆參賽者年齡層多元，最年輕僅10歲以下就有200餘位小朋友報名，最高齡則有68位70歲以上長者挑戰自我，其中更有3名超過80歲的資深跑者堅持完賽，令人感動。活動並有約30個學校、公司及社團組隊參與，展現團結向心力與運動熱情；其中，芭里國小適逢創校70週年，學校師生組隊參賽，顯示校方對運動風氣的重視。

    　桃園市長張善政表示，「議長盃路跑」參加人數逐年攀升，不僅展現桃園市民的運動熱情，更象徵城市朝健康與活力邁進。他勉勵所有跑者：重點不在追求第一，而在於突破自我，希望大家越跑越健康、越跑越快樂。

    　包括副市長王明鉅、副議長李曉鐘、議員葉明月、吳進昌、張碩芳、 陳韋曄、錢龍、于北辰、彭俊豪、黃家齊、市府體育局長許彥輝、觀旅局長陳靜芳、農業局長陳冠義、社會局長陳寶民、青年局長侯佳齡、交通局長張新福、婦幼局長杜慈容及警察局長廖恆裕等人均一同出席。

    第15屆桃園市議會議長盃路跑登場，萬人齊跑。（桃市府提供）

    第15屆桃園市議會議長盃路跑登場，萬人齊跑。（桃市府提供）

    第15屆桃園市議會議長盃路跑登場，萬人齊跑。（桃市府提供）

    第15屆桃園市議會議長盃路跑登場，萬人齊跑。（桃市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播