桃市首件公保地解編 龍潭龍星市地自辦重劃動工

桃市副市長蘇俊賓（前左2）等人出席龍潭龍星市地重劃區動工典禮。（桃市府提供）

桃園市第43期龍潭區龍星市地重劃區位於市中心，鄰近龍星國小及國道3號龍潭交流道，原為51年前都市計畫劃設的兒童遊樂場用地，長期未開闢造成土地使用受限，周圍住宅區土地多已開闢，交通及生活機能完善，桃園市政府耗時多年歷經層層程序，成功以市地重劃方式完成公保地解編，今（19）日辦理開工動土，預計明年2月底完工。

桃園市副市長蘇俊賓出席龍潭龍星市地重劃區重劃動工典禮表示，本案為全市首件公保地解編自辦重劃工程，也是桃園市土地活化的重要里程碑，地政局多年來克服中央與地方程序，成功以市地重劃方式完成公保地解編，讓居民得以享有自身應有的權益，同時落實公共設施建設。

地政局長蔡金鐘提到，龍星市地重劃區未來將以全齡友善為核心理念，除了設置兒童遊樂設施，同時將於區內種植油桐花與茶樹，結合龍潭茶葉文化推動教育體驗，打造兼具生態與文化特色的休憩場域；未來地政局將持續推動全市約40多件潛力案，讓更多公保地轉化為具公共效益的空間，促進地方發展並造福居民。

此工程全區面積約0.23公頃，鄰近大同路及龍星國小，可銜接國道3號及市道113線中正路，重劃完成後將提供兒童遊樂場用地825平方公尺及私有住宅區1487平方公尺，兼顧公共設施與居住需求，帶動整體區域發展。

蔡金鐘也說，目前全市已展辦9處公保地解編重劃案，合計面積達33公頃，另有6處正積極規劃辦理中。未來地政局將持續推動公保地解編作業，活化早期都市計畫編定卻遲未開闢的公保地，兼顧地主權益與地區發展需求，為桃園各區注入新動能，還地於民打造宜居城市。

包括立委呂玉玲、市議員徐玉樹、劉熒隆、張肇良、地政局副局長黃建華及龍潭區主秘程鈺喬等人均出席。

