「綠色乖乖」很威？旅館女老闆：限定款維力炸醬麵才夠力！

台灣設計展「冠軍行」所送的限定款維力炸醬麵，特別印上「彰化力」。（記者劉曉欣攝）

機台必放的「綠色乖乖」出現對手了！從科技業退休的黃惠敏，意外成為翻修老旅館的經營者，自認工程人的她，在參觀台灣設計展「冠軍行」、拿到只送不賣的「彰化力」維力炸醬麵，馬上擺在旅館大廳，認為「彰化力」放門口比乖乖有效！

黃惠敏說，她從科技業退休，意外成為三和大旅社的業者，住客介紹位於田中鎮的彰化國際展覽中心的設計展「冠軍行」很威，會讓彰化榮耀感爆表，她馬上決定告假參觀。

以資深工程人去看彰化的冠軍產業，黃惠敏說，她看了2個小時根本看不完，要不是還有事，還會繼續看下去。她認為，展覽的含金量很高，因為就算是彰化人，可能也不知道原來有那麼多平常在用的產品，竟然都來自彰化，還是進軍國際、外銷的高檔產品。

黃惠敏的「彰化力」限定款維力炸醬麵，因為只送不賣，一拿回旅館，直覺就是擺在旅館大廳收藏的古董中藥櫃，不必水煎、不必磨粉，就是最猛最強的藥帖，這比擺上乖乖還有效。

她說，機台放「綠色乖乖」不是都市傳說，而是真的普遍可見，起源已無從考證。不過，她認為「彰化力」維力炸醬麵只送不賣，每日送出500包給參觀民眾，光是擺著就氣勢十足，因為「彰化力」就是夠力！

「彰化力」維力炸醬麵出現新高度，從科技業退休的旅館業者黃惠敏擺在大廳的古典中藥櫃。（記者劉曉欣攝）

綠色乖乖的對手來了！這次是「彰化力」限定款的維力炸醬麵。（記者劉曉欣攝）

機台必放「綠色乖乖」已是台灣真實存在的都市傳說。（記者劉曉欣攝）

