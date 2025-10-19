拉拉山甜柿與星空共舞 復興區打造暗空慶典25、26日登場

桃市府風管處與台灣暗空協會推動拉拉山成為「暗空勝地」。（桃市府提供）

秋風吹起，正是柿子豐收的季節。桃園市復興區的甜柿色澤鮮橙口感清脆多汁，品質優良，復興區公所主辦「2025桃園市復興區拉拉山一生一柿暗空慶典活動」將於25、26日登場，安排夜觀文化巡禮、甜柿採果體驗、暗空慶典音樂會等活動，並結合拉拉山的民宿與餐飲服務，讓遊客能夜宿山區體驗觀星，感受拉拉山的星空之美，帶動地方觀光。

復興區長蘇佐璽、復興區民代表會主席張倉豪、復興區農會總幹事高理忠今（19）日偕風管處長廖育儀、台灣暗空協會理事長林正修等人同台說明活動內容。

請繼續往下閱讀...

蘇佐璽表示，此次慶典結合泰雅族傳統文化、當季特產拉拉山甜柿、與台灣暗空協會合作，首次將當季的甜柿推廣活動與暗空主題結合，希望為甜柿行銷創造一次「創新結合」，讓復興區的觀光持續進步，同時推動復興區拉拉山地區爭取成為全台灣第2個由國際暗空協會認證的場域。

系列活動25日「霧林共生．夜觀文化巡禮」將森林步道化為表演場域，進行沉浸式生態劇場演出，探討人與自然、祖靈與當代的對話，安排暗空觀星與豐收儀式，結合生態教育與文化體驗；26日下午於拉拉山遊客中心更舉辦在地特色市集、親子甜柿主題手作、巴陵古道生態導覽、以及暗空講座，傍晚更有「暗空慶典音樂會」，邀請金曲泰雅歌手雅維．茉芮、拉外Laway ft. 火種樂團等藝人接力演出。

廖育儀說明市府預定今年底或明年初提出拉拉山申請國際暗空認證，目前已完成認證範圍為期6個月的SQM值測量、辦理2場地方說明會、1場工作坊及復興區國中小天文教育和星空導覽培訓各2場，預計11月下旬辦理第3場，持續辦理包含認證區域內沿線路燈照明改善如加裝燈罩、調整方向，結合在地業者、學校培育在地星空導覽人才，打造遊客中心為暗空教育基地，爭取預算購置相關天文望遠鏡等專業設備。

林正修說，他與該協會正推動拉拉山成為「暗空勝地」，目的是透過減少人工光源干擾，讓人們能重新看見美麗的星空，同時保護當地的生態環境。此計畫透過舉辦夜觀活動，讓參與者在無光害的環境中欣賞星空，並學習認識拉拉山豐富的生態。

桃園市復興區長蘇佐璽（右3）等人出席「2025桃園市復興區拉拉山一生一柿暗空慶典活動」宣傳。（記者李容萍攝）

桃園市復興區長蘇佐璽（右3）等人出席「2025桃園市復興區拉拉山一生一柿暗空慶典活動」宣傳。（記者李容（記者李容萍攝）

拉拉山甜柿上市了。（記者李容萍攝）

拉拉山甜柿上市了。（記者李容萍攝）

台灣暗空協會理事長林正修說明該協會正推動拉拉山成為「暗空勝地」，目的是透過減少人工光源干擾，讓人們能重新看見美麗的星空。（記者李容萍攝）

風管處長廖育儀（中）說明推動拉拉山成為「暗空勝地」申請認證進度。（記者李容萍攝）

桃市府風管處與台灣暗空協會推動拉拉山成為「暗空勝地」。（桃市府提供）

桃市府風管處與台灣暗空協會推動拉拉山成為「暗空勝地」。（桃市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法