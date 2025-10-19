為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    回收換好康！鹿港舊衣垃圾山又來了！

    2025/10/19 21:49 記者劉曉欣／彰化報導
    鹿港鎮公所長出垃圾山？原來是鹿港鎮的舊衣回收換好康年度盛會，總計收到10公噸舊衣。（民眾提供）

    鹿港鎮公所長出垃圾山？原來是鹿港鎮的舊衣回收換好康年度盛會，總計收到10公噸舊衣。（民眾提供）

    連續14年舉辦的彰化縣鹿港鎮「回收換好康」活動，今天（19日）再度於鹿港鎮公所廣場登場，總計收到10公噸的舊衣，因為兩部貨車已滿車，只好向晚到的民眾說「抱歉」了，明年再見！

    多年來負責主辦的鹿港衛促會施勝建表示，原本要收到15公噸的舊衣，但因為臨時一部貨車故障，只能出動2部，最後只能回收10公噸，晚到就不收了。整個公所廣場全都堆成舊衣山，不少人更是直接用紙箱打包，親送到現場。

    施勝建說，回收舊衣來到現場，有的連舊衣10件換面膜1包的兌換品也不拿，因為鹿港鎮上沒有舊衣回收箱，能夠一口氣斷捨離，還可以捐舊衣做愛心，全年就在等這一場，非常感謝民眾的支持，也謝謝愛心企業與民代贊助兌換品，用活動讓更多人出清家裡不穿的衣服。

    而鹿港鎮公所加碼贊助的電池、廢手機或廢平板換好康活動，因為50顆廢電池、1支廢手機或廢平板就可換洗衣粉1盒，1台廢筆電可換洗衣粉2盒，總計回收360公斤廢電池，100多支廢手機，成果非常豐碩，許多人都是趕早就來兌換，就怕晚來一步就換不到了。

