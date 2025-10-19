東北季風+颱風環流持續影響 週一各地有雨「迎風面慎防豪大雨」！

20日受到颱風外圍環流及東北季風影響，各地有雨。（資料照）

週一（20日）受到颱風外圍環流及東北季風影響，各地有雨，尤其迎風面地區慎防豪大雨。至於昨天（18日）凌晨成形的風神颱風，中央氣象署表示直接影響台灣的機率低。

根據氣象署預報資訊，明天持續受到東北季風及風神外圍環流影響，迎風面北部及東半部有陣雨或雷雨，降雨增多、雨勢持續，容易出現大雨，桃園以北、宜蘭、花蓮地區及新竹、苗栗山區更有局部豪雨，宜蘭地區甚至有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，至於中南部降雨機率也提高，山區有短暫陣雨並有局部大雨，平地也會有局部短暫陣雨。

氣溫方面，週一北部及東半部天氣稍涼，低溫約24度，高溫25至28度，中南部早晚也涼，低溫25至27度，高溫約30、31度。紫外線方面，明日各地普遍為「中量級」至「高量級」。

颱風消息，風神預計明天將進入南海，直接影響台灣的機率較低，明、後（21日）兩天受其外圍環流及東北季風雙重影響，有機會出現共伴效應，各地降雨機率增加，迎風面易有大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，沿海風浪明顯偏大，台灣北部海面、台灣海峽及其沿岸易出現10至11級強陣風，應多加注意。

空品方面，20日東北季風及颱風外圍環流影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，高屏零星地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

