手作陶藝、品嘗農漁特產 澎湖農村再生市集聯合成果發表

農漁局長頒發金牌農村獎座，鼓勵澎湖各村里發展農業。（記者劉禹慶攝）

由澎湖縣政府農漁局輔導舉辦的「山海共釀─農村再生產業平台×金牌農村」聯合成果市集，今（19）日在菓葉健康園區邀民眾一起逛市集品嚐社區美味農漁特產，湖西鄉長陳振中、議員吳政杰、蔡清續助理蔡清謀及農漁局長陳高樑等人共襄盛舉。

串聯澎湖各農村再生社區及青年夥伴，現場集結超過20攤社區研發的農漁特產、手作、傳統小吃、青年創生等攤位，並邀請後寮米香伯到現場「磅米芳」給大小朋友品嚐，讓大家了解澎湖社區傳統產業和創生產業的結合與發展，還有手工果醬、銀合歡筆、迷你藥草球、澎湖原礦土陶藝體驗等手作活動，完成市集闖關活動就有機會獲得市集消費券、免費體驗有趣的手作活動。

此次市集以農村再生產業平台輔導的5個社區研發和改良的農特產品，以及創建社區品牌形象與獲獎金牌農村成果為主軸的聯合成果發表，同時將各社區特色產業和產品及青年創生、澎湖小農們農特產業結合，帶來豐富多元的味覺饗宴，同時也匯聚青年手作坊和社區工藝活動，呈現在地創生與永續發展的精神。

市集活動更安排後寮米香伯的米香車，讓大家回味過去傳統拿米排隊「磅米芳」的樂趣，也讓小朋友了解社區傳統產業的迷人之處。前來參加市集的民眾，只要在市集消費闖關即可參加抽獎，有市集消費券、手作體驗、神秘農村好禮等好康，讓民眾逛市集、玩手作一次滿足！

「山海共釀─農村再生產業平台×金牌農村」聯合成果市集，在菓葉健康園區展開。（記者劉禹慶攝）

