    生活

    豪雨來勢洶洶！蘇花公路、馬太鞍溪橋臨時便道 不排除預警封閉

    2025/10/19 19:31 記者蔡昀容／台北報導
    風神颱風外圍環流及東北季風影響，可能為東半部帶來強降雨，馬太鞍溪橋臨時便道將視狀況封閉。（記者游太郎攝）

    風神颱風外圍環流及東北季風影響，可能為東半部帶來強降雨，馬太鞍溪橋臨時便道將視狀況封閉。（記者游太郎攝）

    風神颱風外圍環流及東北季風的共伴效應，預估將帶來可觀雨勢。交通部公路局針對台9線蘇花公路和仁至崇德（154.7至165.7公里處）路段、台9線231.952公里處馬太鞍溪橋臨時便道發布警戒，視現場雨勢情況，不排除採預警性封閉道路。

    另外，台8線中橫公路花蓮天祥至太魯閣（167.7至184.5公里處）路段，因立霧溪堰塞湖溢流路面，已於17日晚間6時管制封閉，提醒用路人避開。

    面對這波豪雨，公路局說明，新北、桃園、宜蘭地區方面，今天週日晚間開始，包括台2線濱海公路、台2甲線陽金公路、台7線北橫公路、台7甲線宜蘭支線、台9線蘇花公路，皆有強降雨機率；各路段單日降雨量預估150至490毫米不等，以明後兩天降雨情形最劇，預估可達大豪雨以上。

    花蓮地區方面，明天週一開始，台8線中橫公路花蓮路段、台9線蘇花公路有強降雨機率，各路段單日降雨量預估150至450毫米不等；明後兩天影響最顯著，降雨等級預估可達豪雨以上。

    公路局呼籲，考量山區公路受災可能中斷，延時搶通恐超過一天，請山區聚落預備充足物資，並請重症或慢性病患者考量先行下山；旅遊、運輸業者及旅客適當評估風險調整行程，非必要請勿進入山區道路；另請山區旅宿業者預留存糧、用水及柴油等備用物資，山區住宿者自備個人用藥及必需品。

