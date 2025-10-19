法鼓山開山20週年 果暉法師：盼「大悲心起」引領信眾回到初心

法鼓山方丈和尚果暉法師帶領全場信眾，比出「法鼓山開山20年，人人淨心淨零」的手語。（新北市政府提供）

佛教團體法鼓山今天（19日）下午於新北市金山區世界佛教教育園區舉行「落成暨開山20週年感恩大會」，法鼓山方丈和尚果暉法師帶領出席活動的貴賓共同宣讀〈淨心淨零宣言〉；果暉法師說，延續法鼓山「大悲心起」的開山精神，引領信眾「回到初心」，期盼以人心淨化安定社會，帶來平安與美善的祝福。

果暉法師回憶往事，法鼓山世界佛教園區於2005年落成，聖嚴法師在園區落成後4年即捨報，是為了社會、為了世界才創辦法鼓山，這就是大悲心起，也是2025年法鼓山落成開山20週年強調的「萬行．初心」。期盼海內外僧俗信眾延續創辦人聖嚴法師的願心，不忘初發心，時時複習待人如己的菩提心，用佛法感化自己，感動他人。

法鼓山各分支道場近萬名信眾也透過連線，隨同果暉法師、首座和尚惠敏法師、退居方丈果東法師與公益平台文化基金會董事長嚴長壽、新北市副市長朱惕之、法鼓山護法總會總會長張昌邦、聖嚴教育基金會董事長蔡清彥、台灣地方創生基金會董事長陳美伶、氣象專家鄭明典、歌手柯有倫、葉樹姍等社會賢達，以及6位國際新興氣候青年領袖代表宣讀〈淨心淨零宣言〉，共同發起提升人的品質、建設人間淨土的大願力。

適逢法鼓山落成20週年，法鼓山世界佛教園區規劃「25個法門」與7條戶外禪修路線，串連法華公園、藥師古佛、祈願殿水池、開山觀音公園及法鼓文理學院禪修林等地景。每條路線結合不同修行方式，如聽溪、經行、朝山、托水缽、虛空觀、大地觀與海印三昧，讓修行者隨大自然音聲與光影流轉，體驗安住當下的平靜。

佛教團體法鼓山今天（19日）下午於新北市金山區世界佛教教育園區，舉行「落成暨開山20週年感恩大會」，法鼓山方丈和尚果暉法師（左8）帶領出席活動的貴賓共同宣讀〈淨心淨零宣言〉。（新北市政府提供）

