彰化「小西有囍」跨國婚禮光雕秀暴紅 主角是錢鼠

彰化小西商圈的錢鼠迎娶日本千金鼠，光影打造熱鬧的迎娶部隊。（記者劉曉欣攝）

彰化市小西商圈亮起來，光雕秀加上互動科技，讓民眾嗨翻天。（記者劉曉欣攝）

彰化小西商圈錢鼠迎娶東京橘商店街的千金鼠的光雕秀。（記者劉曉欣攝）

彰化市小西商圈的吉祥物錢鼠。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化小西商圈連日來在網路暴紅，全是為了搶拍「小西有囍」的台日婚禮光雕秀！這是小西商圈為了迎接與日本東京橘商店街的跨國喜事，以小西商圈吉祥物錢鼠，迎娶穿著和服的橘商店街的「千金鼠」，登場10天來已吸引數萬人前來打卡。

彰化縣小西文化協會理事長蘇鉞凱表示，這次為「小西有囍」量身打造主題光雕秀，因為小西商圈早年聚集許多布料與成衣的店家，以「錢鼠」為吉祥物，剛好去年該協會到日本參訪，發現東京橘商店街跟小西商圈很相似，橘商店街也有「千金鼠」圖騰，因此串起這場跨國的「台日婚禮」。

蘇鉞凱強調，為了歡迎「千金鼠」即將來台，該協會在光滿樓公司贊助下，挑選台灣設計展在彰化的時機，推出「小西有囍」光雕秀，運用三和大旅社、高賓閣的牆面，搭配老街巷弄的轉角，營造出小西錢鼠迎娶日千金鼠本迎娶的歡樂光影，沿途並打造互動設施，還可以透過轉角花圈，以視訊方式跟日本商店街的居民說嗨。

蘇鉞凱指出，這次光雕秀最受歡迎的是互動科技，民眾可以掃描牆面QRcode創作專屬錢鼠，幫錢鼠挑選衣服，加入迎娶隊伍前往高賓閣參加婚禮，天天都吸引大批人潮來打卡拍照，希望讓更多人看見距離彰化火車站最近的小西商圈，感受老城區巷弄的幸福光景，歡迎即日起到10月26日每晚6點到10點來觀賞。

不少在地人都說，這是小西商圈有史以來，天天都擠入大批人潮，全都為了搶拍與打卡，再現小西商圈的往日風華。

民眾可以掃描牆面QRcode創作專屬錢鼠。（記者劉曉欣攝）

小西有囍光雕秀有設置互動花圈，可以與日本東京橘商店街遊客進行視訊。（取自蘇英漢臉書）

彰化市小西有囍光雕秀有結合科技互動，用手觸摸凸面鏡就會出現人物變形，民眾都搶著打卡。（記者劉曉欣攝）

