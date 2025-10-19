為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    太魯閣立霧溪堰塞湖警戒範圍縮小 民有社區傍晚解除收容

    2025/10/19 19:08 記者王錦義／花蓮報導
    太魯閣國家公園燕子口崩塌在立霧溪形成堰塞湖，目前湖水從台八線魯丹橋溢流出去。（花蓮分署提供）

    太魯閣國家公園燕子口崩塌在立霧溪形成堰塞湖，目前湖水從台八線魯丹橋溢流出去。（花蓮分署提供）

    太魯閣國家公園燕子口崩塌在立霧溪形成堰塞湖，林業及自然保育署花蓮分署指出，已會同成功大學防災研究中心團隊進行即時監測，因隧道持續溢流及壩體發生滲流作用，請台八線175.5公里靳珩隧道西口（燕子口步道西口）以東路段及立霧溪沿岸為高風險區域，請民眾切勿靠近或進入封閉區域。秀林鄉公所指出，經學者確定影響範圍後縮小強制撤離範圍，目前民樂社區20多人持續撤離收容，解除180多人收容。

    秀林鄉公所指出，經過專家團隊實際現勘來確認，影響範圍經過調整，民有部落1至3鄰180多人在今天下午5點半解除強制撤離，陸續由新城警分局、消防局共同協力，引導部落族人安全返家；目前警戒範圍有富世村民樂社區及可樂部落、立霧溪出海口北側崇德瑩農場、立霧溪左岸台電東部發電廠為高風險地帶，維持強制撤離。

    林保署花蓮分署指出，立霧溪堰塞湖目前水位為265.2公尺，距離壩頂高程270公尺 尚有4.8公尺安全距離，蓄水面積約10.5公頃，蓄水量約175萬噸（滿庫為230萬噸）。雖受風神颱風外圍環流影響，上游集水區降雨入流量增加，但因湖水由靳珩隧道持續溢流及壩體滲流作用，湖水水位僅緩慢上升約0.2公尺。

    經花蓮分署、成大團隊、花蓮縣政府農業處及秀林鄉公所等單位實地勘查確認，堰塞湖影響範圍為花蓮縣秀林鄉富世村民樂部落及可樂部落低窪區域、立霧溪出海口北側之崇德瑩農場，以及台灣電力公司東部發電廠員工宿舍區域。

    為防範風神颱風後續降雨可能影響，花蓮分署已於昨日上午協同施工廠商抵達現場進行刷坡作業，以利後續能在確保安全下展開壩體導流與降挖減災作業；今日亦會同秀林鄉公所、成大防災中心共同勘查，針對地勢低窪區域完成潛勢影響範圍評估，持續掌握現地安全。

    太魯閣國家公園燕子口崩塌在立霧溪形成堰塞湖，目前派重機具前往處理。（花蓮分署提供）

    太魯閣國家公園燕子口崩塌在立霧溪形成堰塞湖，目前派重機具前往處理。（花蓮分署提供）

    太魯閣國家公園燕子口崩塌在立霧溪形成堰塞湖，目前派重機具前往處理。（花蓮分署提供）

    太魯閣國家公園燕子口崩塌在立霧溪形成堰塞湖，目前派重機具前往處理。（花蓮分署提供）

    太魯閣國家公園燕子口崩塌在立霧溪形成堰塞湖，目前派重機具前往處理。（花蓮分署提供）

    太魯閣國家公園燕子口崩塌在立霧溪形成堰塞湖，目前派重機具前往處理。（花蓮分署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播