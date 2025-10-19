最瘋狂時刻來臨！明後天甩雨彈「紫到發白」 氣溫降至21度

未來一週降雨預測。（氣象署提供）

未來一週氣溫預測。（氣象署提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕未來一週受東北季風、風神颱風外圍環流及低壓帶影響，各地有雨，北部及東北部濕涼，中部清晨夜晚也涼。中央氣象署預報，明後天（20及21日）雨勢最大，基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區雨量預報級距顯示紫色及白色，要留意局部豪雨以上降雨。下週日（26日）有更強一波東北季風南下，屆時氣溫會再下降。

北部、東部、恆春半島防豪雨

未來一週天氣，氣象署預報員張承傳表示，週一及週二東北季風增強，與颱風外圍環流產生的共伴效應最顯著，雨勢也最大，桃園以北、東半部及恆春半島有大雨或豪雨，其中桃園以北、花蓮地區、竹苗山區可能局部豪雨，基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區可能達局部豪雨以上等級。中南部週一也有局部降雨，山區可能大雨。

週三及週四，颱風逐漸減弱並遠離台灣，不過台灣持續受東邊低壓帶水氣影響。張承傳說，迎風面北部及東半部有雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區、北部山區有局部大雨或豪雨，花蓮可能有局部大雨，中南部山區局部短暫陣雨。週三東北部可能達局部豪雨以上等級。

週五及週六雨勢趨緩。張承傳指出，基隆北海岸、宜蘭地區、北部、東部山區仍有局部大雨，中南部以山區降雨為主，平地降雨機率低。

然而，下週日（26日）另一波更強東北季風南下，迎風面北部、東半部有雨。張承傳表示，基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區雨勢明顯，中南部午後短暫陣雨，溫度也會降低。

未來一週溫度趨勢，週一至週六北部及東北部濕涼，有機會降至21、22度，中部也清晨夜晚也涼，可能降至23度，南部24至27度，花東24至26度。週五及週六氣溫稍微回升，白天最高溫度，北部及東北部不超過30度，中南部33至24度，花東27至31度。

張承傳提醒，下週日另一波東北季風報到，氣溫預估會降低，北部及東北部有機會降至20、21度，中南部早晚仍偏涼。

另外，張承傳說明，今明兩天台南以北、東半部、恆春半島及各離島，留意平均風6級、陣風8級以上強風，澎湖及馬祖留意平均9級、陣風11級以上強風；海面風浪也增大，明天台灣附近海浪達3公尺以上，北部海面及台灣海峽浪高可達5公尺以上，中部以北、東半部、恆春半島、澎金馬也請留意長浪。

