遊桃園即時影像再升級 在家也能賞星觀雲 21日迎來流星雨

「遊桃園 Taoyuan Travel」YouTube頻道再推出「巴陵馬崙砲台觀景平台即時影像」即時影像。（桃市觀旅局提供）

桃園市政府觀光旅遊局經營的「遊桃園 Taoyuan Travel」YouTube頻道累積觀看次數突破5711萬人次，日前成功摘下YouTube「白銀創作者獎」，繼中秋節前夕開放「阿姆坪即時影像」後，今（19）日起再推出「巴陵馬崙砲台」及「大古山」，可眺望山巒、雲海、滿天星河、落日和飛機起降，21日將迎來獵戶座流星雨和萊蒙彗星，透過「鏡頭君」就可欣賞浪漫夜空。

觀光旅遊局長陳靜芳表示，透過即時鏡頭的建置，不僅突破地理限制，更讓民眾即使身在家中，也能隨時一鍵欣賞桃園山海湖的自然與城市之美，最熱門即時影像包含桃園國際機場、桃機凱悅酒店、石門水庫及大溪老街等。

陳靜芳說，「桃園國際機場｜大古山」設於蘆竹區大古山，這座知名制高點緊鄰機場航道，擁有絕佳視野，可直播欣賞桃園海邊落日、機場跑道夜景，或飛機翱翔天際的畫面。

「巴陵馬崙砲台觀景平台即時影像」位於桃園復興海拔1314公尺的巴陵馬崙砲台觀景平台，不僅能眺望壯麗山巒與雲海，在天氣晴朗的夜晚更能仰望滿天星河。如遇流星雨等天文盛事，將透過馬崙砲台即時影像OBS直播，整合天氣資訊，包含日期、氣溫、降雨機率、月出月沒時間、星座圖與流星雨資訊等，搭配AI技術自動判讀流星，讓民眾也能沉浸式體驗「科技觀星」樂趣。

陳說，這2支新鏡頭加入後，「遊桃園Taoyuan Travel」YouTube頻道已在桃園市重要觀光景點佈建超過20處即時影像，涵蓋山海瀑布、城市夜景、夕陽星空到飛機起降等多樣風貌。民眾在家就能即時掌握桃園最新景致，還可將線上感動化為行動規劃一趟桃園之旅，走訪這些熱門景點與秘境，創造專屬的美好回憶。

據台北市立天文科學教育館的天文資訊指出，今年獵戶座流星雨將於21日迎來極大期，預估天頂每小時流星數（ZHR）約20，實際可觀測到的流星約每小時12顆，這場源自哈雷彗星的流星雨速度極快，觀賞時有機會看到明亮、帶尾痕的火流星畫破夜空；此外，萊蒙彗星也將於21日通過近地點，預估視星等可達4至7.5等，日落後朝西北西方向觀察可見，為天文愛好者不可錯過的觀測亮點。

「遊桃園 Taoyuan Travel」YouTube頻道即時影像，涵蓋山海瀑布、城市夜景、夕陽星空到飛機起降等多樣風貌。（桃市觀旅局提供）

