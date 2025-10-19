助攻綠色運具扎根 超萌「一日站長」進駐中捷

中捷超萌站長體驗售票流程。（市府提供）

台中捷運公司推出「一日站長」體驗活動，30餘名小小站長穿上帥氣中捷站長制服，進駐中捷松竹站體驗站務工作，透過闖關與互動任務，學習捷運安全、服務禮儀與團隊合作；超萌站長進駐吸引旅客目光，中捷盼藉此讓綠色運具觀念及捷運文化能向下扎根。

中捷公司總經理朱來順說，小小站長是中捷最受歡迎的親子體驗活動，今年35個名額秒殺，於中捷松竹站登場，小朋友穿上帥氣的中捷站長制服背心，化身一日站長體驗站務工作，成為中捷最萌風景。

中捷指出，小小站長在中捷人員引導下，全神貫注投入各項任務，包括售票、加值、對講機通話等，雖是角色扮演，但參與小站長使命必達；有學童說，第一次拿到真正的對講機進行通話，感覺自己就像真正的站長在工作。

除有站長體驗外，另有趣味手作課程，讓參與兒童利用襪子材料製作專屬環保杯套，從動手創作中學習資源再利用與永續環保的概念。活動多重意義頗受家長肯定，認為活動結合教育與體驗，不僅讓孩子理解捷運運作流程，也學會尊重他人與安全乘車的重要觀念。

朱來順表示，盼透過小小站長寓教於樂的方式，從小培養下一代正確的搭乘捷運禮儀與安全意識，並加深對綠色運輸工具的認同。

台中捷運超萌「站長」進駐，不少幼童搶體驗一日站長。（市府提供）

