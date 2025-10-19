為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    育兒神隊友！南投首座臨托中心 費用比照基本時薪190元

    2025/10/19 18:45 記者劉濱銓／南投報導
    南投縣首座定點臨時托育中心揭牌，費用比照基本時薪190元。（南投縣政府提供）

    南投縣首座臨托中心「南投樂樂定點臨時托育中心」，今在南投婦幼館舉行揭牌儀式，臨托採前一天預約，每週一至週五，從上午9點服務至下午4點，中午不打烊，每小時費用比照基本時薪190元，盼扮演家長育兒「神隊友」，解決臨托需求。

    南投副縣長王瑞德今主持啟用典禮時表示，「南投樂樂」是縣府在托育公共化的重要一步，也是友善育兒的重要里程，讓家長在最需要的時候，能找到安心、可靠的照顧場所，目前縣內首座在南投市，未來南投縣政府將評估各鄉鎮需求，設立更多臨時托育據點。

    縣府表示，「南投樂樂」臨托中心聘用合格證照且具實務經驗的托育人員，收托對象為6月至3歲，同一時段最多收托4名幼兒，未滿2歲者以2名為限，過去已試營運1年，並參考家長的回饋與意見，在正式營運後，調整成中午不打烊，讓家長有更充分的時間處理臨時要務。

    臨托費用則比照基本時薪，盼透過家長可負擔的費用，解決臨托需求，今年每小時都是190元，到了明年隨著基本時薪調高至196元，費用也會跟著提高，家長只要前一天預約，通常可獲臨托服務，若當天有臨時需求，則可儘早電洽詢問。

    南投縣首座定點臨托中心在南投市揭牌，未來將評估各鄉鎮需求，設立更多臨時托育據點。（南投縣政府提供）

