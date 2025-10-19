台東婦女中心開課 解鎖新技能

學員現場展示學習成果，參與者已「舒適到不說話」。（主辦單位提供）

台東縣政府19日於台東美術館舉辦「114年度台東婦女中心成果展暨花漾市集不打烊」，呈現婦女多元學習成果與自我成長歷程，吸引超過200名民眾參與。部分參與的女性身兼職業婦女與家職、管家，仍有餘裕得以學習新技能，甚至還能將所學融入自身職業開發出新技能、為職業加分。

活動於台東美術館舉行，其中會員們也分享學習體驗，有學習撥筋、按摩的學員，不少人從網路上得知「安心家庭關懷協會」承接婦女中心業務、開課教學才入門，也將技能用於家人。

學員李思儀的高中女兒學業壓力不小，試著以學到的牛角棒、木梳撥筋、刮頭，有按摩、理氣、調理經絡功效，女兒說「似乎耳目都打開了、輕鬆不少，上課也看、聽更清楚」。學員劉毓容則是為國中的小孩按摩、疏通經絡，效果良好。學員潘美蘭則是公務員退休後為興趣而學，她擔志工時發現同伴不適也能以此及時緩解。

特別的是，李思儀為九十歲的奶奶按摩時，奶奶除了感到舒適，也驚喜發現孫女還能學得新技能，老一輩無法想像現今女性在職場、家庭外還能讓自己更精進。學員陳瑞瑱還是泌乳師，打算將此融於工作中，可望協助產後婦女疏通乳腺，為職業加分「教授調理經絡的老師沒有這方面的職業經驗，但討論後覺得此法可行，或許能為工作增加附加功效」。

