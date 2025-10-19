為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東龜兔賽跑趣味十足 兔子皮皮雪恥奪冠

    2025/10/19 18:36 記者葉永騫／屏東報導
    拿下冠軍的兔子皮皮和飼主。（記者葉永騫攝）

    拿下冠軍的兔子皮皮和飼主。（記者葉永騫攝）

    龜兔賽跑前三名，兔子今年拿下冠軍，亞軍和季軍為烏龜。（記者葉永騫攝）

    龜兔賽跑前三名，兔子今年拿下冠軍，亞軍和季軍為烏龜。（記者葉永騫攝）

    〔記者葉永騫／屏東報導〕慶祝世界動物日，屏東新故鄉文教發展協會、李世斌議員服務處今天在屏東千禧公園舉辦動物草地音樂會，並進行真實版的「龜、兔賽跑」讓飼主帶著自己的寵物龜、寵物兔來比賽，今年共有18隻烏龜及12隻兔子參加比賽，結果由兔子皮皮拿下冠軍，一雪5年前兔子輸給烏龜之恥，過程相當趣味，吸引了數百位的飼主和寵物到場參加，場面熱鬧。

    5年前兔子輸給烏龜

    屏東縣議員李世斌表示，大家都聽過龜兔賽跑的故事，但是沒見過現場版的比賽，5年前，他曾經辦過一次龜兔賽跑，但因為開放式的場地，寵物很難控制，烏龜決賽雖贏了，但兔子表明不服，所以這次比賽主辦單位特別打造了5公尺長的賽道，讓烏龜和兔子公平競爭，比賽先採取會內賽，烏龜和兔子各自初選比賽，選出最強的6名代表，接著再進行龜、免賽跑競賽，結果兔子的飼主策略成功，讓飼養的兔子皮皮一馬當先，一下子就跑過5公尺的賽道抵達終點，拿下冠軍，烏龜則是拿下亞軍和季軍。

    獲得冠軍的飼主傅小姐說，皮皮是2歲多的公兔子，比賽時她讓皮皮的弟弟在終點，成果吸引到皮皮愛玩的個性，一下子就飛奔到終點拿下冠軍，讓她也很意外。

    縣議員何春美這次也帶著寵物龜來比賽，可惜沒有進入決賽，她雖然也拿出寵物愛吃的飼料吸引，但可能現場人太多，烏龜跑到一半竟然折返而功虧一簣，相當可惜。

    龜兔賽跑比賽趣味性十足，現場滿滿都是人。（記者葉永騫攝）

    龜兔賽跑比賽趣味性十足，現場滿滿都是人。（記者葉永騫攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播