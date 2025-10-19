屏東龜兔賽跑趣味十足 兔子皮皮雪恥奪冠

拿下冠軍的兔子皮皮和飼主。（記者葉永騫攝）

龜兔賽跑前三名，兔子今年拿下冠軍，亞軍和季軍為烏龜。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕慶祝世界動物日，屏東新故鄉文教發展協會、李世斌議員服務處今天在屏東千禧公園舉辦動物草地音樂會，並進行真實版的「龜、兔賽跑」讓飼主帶著自己的寵物龜、寵物兔來比賽，今年共有18隻烏龜及12隻兔子參加比賽，結果由兔子皮皮拿下冠軍，一雪5年前兔子輸給烏龜之恥，過程相當趣味，吸引了數百位的飼主和寵物到場參加，場面熱鬧。

5年前兔子輸給烏龜

屏東縣議員李世斌表示，大家都聽過龜兔賽跑的故事，但是沒見過現場版的比賽，5年前，他曾經辦過一次龜兔賽跑，但因為開放式的場地，寵物很難控制，烏龜決賽雖贏了，但兔子表明不服，所以這次比賽主辦單位特別打造了5公尺長的賽道，讓烏龜和兔子公平競爭，比賽先採取會內賽，烏龜和兔子各自初選比賽，選出最強的6名代表，接著再進行龜、免賽跑競賽，結果兔子的飼主策略成功，讓飼養的兔子皮皮一馬當先，一下子就跑過5公尺的賽道抵達終點，拿下冠軍，烏龜則是拿下亞軍和季軍。

獲得冠軍的飼主傅小姐說，皮皮是2歲多的公兔子，比賽時她讓皮皮的弟弟在終點，成果吸引到皮皮愛玩的個性，一下子就飛奔到終點拿下冠軍，讓她也很意外。

縣議員何春美這次也帶著寵物龜來比賽，可惜沒有進入決賽，她雖然也拿出寵物愛吃的飼料吸引，但可能現場人太多，烏龜跑到一半竟然折返而功虧一簣，相當可惜。

龜兔賽跑比賽趣味性十足，現場滿滿都是人。（記者葉永騫攝）

