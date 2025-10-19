中籤率僅1.5％！2000娃搶30席 台中小小警察訓練班萌爆棚

分局長林大為（左二）化身「班主任」與小朋友互動。（警方提供）

小朋友穿上制服與警犬萌互動。（警方提供）

〔記者許國楨／台中報導〕2千人搶30個名額，中籤率只有1.5%！這可不是搶演唱會門票，而是台中市第一分局舉辦的「小小警察訓練班」報名盛況，活動一開放報名，分局網站瞬間轟動，短短時間湧入家長報名抽籤，只為讓孩子能穿上帥氣警察制服、體驗打擊犯罪的英勇時刻。

而幸運抽中的30位萌警昨（18日）下午正式報到，活動在廣三SOGO百貨前熱鬧登場，小朋友個個精神抖擻、戴帽立正，帥氣程度不輸真正警員，開訓儀式由台中女中儀隊與警犬隊揭開序幕，儀隊俐落操槍、警犬靈活搜查，現場掌聲不斷。

另訓練班設計六大關卡，從「打詐地鼠陣」到「特警神射手」，孩子們一邊玩一邊學，體驗警察日常的緊張與榮耀。還能駕駛迷你警車、巡邏街頭，學習交通安全與反詐觀念，而活動不只是玩樂，更寓教於樂，讓防詐、婦幼安全、交通教育都深植心中。

分局長林大為以「班主任」身分笑說：「這場活動已經辦到第5年，每次開放報名都像演唱會門票秒殺！」他強調，希望孩子能從中建立正確法治觀念，成為未來守護城市的力量。

中籤率雖然只有1.5%，但家長們表示「值回票價」，看著孩子神氣舉手敬禮的模樣，不少人直呼：「這是我看過最可愛的警察！」現場氣氛熱烈，尖叫聲、笑聲此起彼落，堪稱台中最萌、最嗨、也最難搶的警察體驗活動。

