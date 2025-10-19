養狗如養小孩！汪星人「上學」學規矩

嘉義市獸醫師公會理事長賴治民建議，飼主要了解所飼養動物、犬隻的行為，為愛犬進行訓練。（記者王善嬿攝）

狗被視為人類最忠實的朋友，近年養狗的人口增加，不少飼主讓毛小孩「上學」，接受訓犬師、行為訓練師訓練學規矩，避免造成家中噪音、外出暴衝甚至咬傷人等問題。嘉義市獸醫師公會理事長、嘉義大學獸醫學院前院長賴治民說，以家犬來說，只要對狗有良好的行為了解，飼主也可以自行訓練，不過飼主如有特殊需求，可尋求專業訓犬師、動物行為訓練師協助訓練。

大型工作犬不適合作寵物

賴治民說，家中要養狗當寵物，建議飼養個性溫和的犬隻，如比特犬等攻擊犬或大型工作犬，不適合作為寵物飼養；只要對狗的行為了解，飼主也能自行訓練，只是常見飼主忍不下心、過度溺愛，或者獎懲無法落實，就會訓練失敗。

請繼續往下閱讀...

賴治民強調，養狗也如同養小孩，提倡正向教養，而且狗兒會依據與人類、環境的互動模式去學習，如果飼主的個性、情緒不穩定，或者誤以為懲罰就是打狗，就無法達到訓練狗良好行為效果，就會建議讓狗接受專業人士的訓練。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法