為買房存錢！她月花4300元吃三餐「常餓肚子」 網嘆：節流不如開源

房價高漲，不少人為了買房拚命節省開銷。（資料照，記者江志雄攝）

房價高漲，不少人為了買房拚命節省開銷。近日一名女網友在Dcard發文透露，為了早日買房，她幾乎把所有薪水拿去存款，每月餐費嚴格控制在4300元內，甚至常常「吃不飽」。貼文曝光後，引起熱議。

原PO表示，自己為了買房平時吃得非常節省，大多選擇80元以下的便當，甚至常不敢點肉，肚子餓時就靠喝水撐過去，幾乎不敢隨意花錢，「盡量把三餐控制在4300元以內」，但最近愛吃的便當店漲價，一次漲10元，讓她直呼「真的心很累」。

她也坦言，偶爾會陷入自我懷疑，「為什麼要把日子過得這麼辛苦？為什麼不能想吃什麼就吃什麼？」即使她有投資ETF，但薪水僅3萬元，存錢進度依舊緩慢。

不少網友看完貼文紛紛留言勸說，「你怎麼會覺得房子可以用省出來的」、「節流不如開源，把省下來的錢拿去投資自己」、「如果賺三萬，建議把錢花在學習進修、或是其他有機會讓妳找到更好工作的地方，不然妳再怎麼省，都有限度」、「抱歉以台灣的房價，你就算不吃不喝也買不起房」、「房子不是省出來的，是賺出來的」。

但也有網友鼓勵她：「妳願意存錢已經很厲害，長期下來一定會看到成果。」、「你願意省錢存錢很厲害，但是如果目標是買房這種大的支出，提升收入更重要。省錢是提升你財務的地板，但賺更多錢才能提升你財務的天花板。」、「你願意存錢，30年後會有回報的」。

