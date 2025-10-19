為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    機車考照筆試115年改全選擇題 題庫12月底修正

    2025/10/19 17:26 中央社
    機車考照練習場。（資料照）

    機車考照練習場。（資料照）

    為讓汽、機車考照更具鑑別度，未來筆試將改全選擇題，明年1月起將先從機車筆試實施，公路局說，題庫將在12月底完成修正，將刪除是非題及不合事宜考題，增加危險感知情境題。

    交通部公路局10月1日宣布駕照管理3大改革策略，其中為加強考照鑑別度，機車、汽車筆試將取消是非題，改為全選擇題，分別將在明年1月、6月上路。

    公路局告訴中央社記者，機車筆試115年1月改全選擇題，將增加危險感知影片題目，出題數維持50題，現有的題庫約1600題，後續還須經專家學者的會議討論，預計題庫將在今年12月底完成修正，將刪除是非題及不合事宜考題，增加危險感知情境題。

    暑假期間是民眾報名駕訓班考照的旺季，中華民國汽車駕駛教育學會理事長陳永親表示，通常報名駕訓班人數會隨著學校開學後減少，但觀察在公路局10月初宣布駕照管理改革策略後，10月前半個月報名駕訓班人數，較去年同期約增1至2成。

    根據公路局統計，去年約24.3萬人報考機車筆試，筆試、路考及格率各為72.25%、65.88%。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播