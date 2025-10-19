為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中時代騎輪節10年有成 5萬人見證「騎」跡

    2025/10/19 16:46 記者蘇孟娟／台中報導
    台中騎輪節今年第10年舉辦，吸引5千騎手上場。（圖：市府提供）

    台中騎輪節今年第10年舉辦，吸引5千騎手上場。（圖：市府提供）

    台中騎輪節今年增滑步車賽，讓小車友競速。（圖：市府提供）

    台中騎輪節今年增滑步車賽，讓小車友競速。（圖：市府提供）

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市推動自行車運動的重要品牌活動「時代騎輪節」，今年邁入10週年，今日在台中市政府府前廣場熱鬧啟程，今年除延續單車主題外，另結合趣味滑步車活動，讓小車友競速，擴大親子參與，吸引約5000名車友開騎，台中市運動局指出，騎輪節10年有成，已號召5萬人見證「10年騎跡」，期盼透過「一騎一會」，讓全民共享健康樂活運動樂趣。

    運動局長游志祥指出，「時代騎輪節」已成全台自行車友必訪的年度盛會，10年來累計吸引逾5萬人次、超過40個國家車友共襄盛舉，今年更升級賽事規模，於大會指揮中心導入「賽道即時定位監控系統」，透過GPS定位、即時影像回傳與語音通訊功能，讓主辦單位能即時掌握選手動態與沿線狀況，全面提升賽事安全與應變效率，系統並結合醫療救護與後勤調度機制，提供快速通報與即時指揮服務，確保每位參賽者在安全守護下盡情享受騎行樂趣。

    運動局指出，活動路線以台中市政府府前廣場為起終點，沿途串聯台中重要建設與景點，包括綠美圖、會展中心、中央公園、科湳愛琴橋及清水高美濕地等地標，讓參與車友見證城市之美。

    今日除在府前廣場舉行主活動外，府後廣場同步辦理「滑步車趣味競賽」，讓不少小小車手體驗競速樂趣，藉活動擴大親子同樂；現場亦匯聚知名單車品牌展銷攤位與多元體驗區，包含自行車試乘體驗、街頭藝人表演、美食市集及互動遊戲等，讓大小車友都能盡情享受運動嘉年華的樂趣，完賽的車友除可獲得完賽獎牌外，還能參加現場抽獎活動，讓車友活動之餘共享騎乘盛宴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播