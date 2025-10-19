台中時代騎輪節10年有成 5萬人見證「騎」跡

台中騎輪節今年第10年舉辦，吸引5千騎手上場。（圖：市府提供）

台中騎輪節今年增滑步車賽，讓小車友競速。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市推動自行車運動的重要品牌活動「時代騎輪節」，今年邁入10週年，今日在台中市政府府前廣場熱鬧啟程，今年除延續單車主題外，另結合趣味滑步車活動，讓小車友競速，擴大親子參與，吸引約5000名車友開騎，台中市運動局指出，騎輪節10年有成，已號召5萬人見證「10年騎跡」，期盼透過「一騎一會」，讓全民共享健康樂活運動樂趣。

運動局長游志祥指出，「時代騎輪節」已成全台自行車友必訪的年度盛會，10年來累計吸引逾5萬人次、超過40個國家車友共襄盛舉，今年更升級賽事規模，於大會指揮中心導入「賽道即時定位監控系統」，透過GPS定位、即時影像回傳與語音通訊功能，讓主辦單位能即時掌握選手動態與沿線狀況，全面提升賽事安全與應變效率，系統並結合醫療救護與後勤調度機制，提供快速通報與即時指揮服務，確保每位參賽者在安全守護下盡情享受騎行樂趣。

運動局指出，活動路線以台中市政府府前廣場為起終點，沿途串聯台中重要建設與景點，包括綠美圖、會展中心、中央公園、科湳愛琴橋及清水高美濕地等地標，讓參與車友見證城市之美。

今日除在府前廣場舉行主活動外，府後廣場同步辦理「滑步車趣味競賽」，讓不少小小車手體驗競速樂趣，藉活動擴大親子同樂；現場亦匯聚知名單車品牌展銷攤位與多元體驗區，包含自行車試乘體驗、街頭藝人表演、美食市集及互動遊戲等，讓大小車友都能盡情享受運動嘉年華的樂趣，完賽的車友除可獲得完賽獎牌外，還能參加現場抽獎活動，讓車友活動之餘共享騎乘盛宴。

