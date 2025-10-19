為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南業者控鏡片裝框要再申請許可 食藥署澄清：非事實

    2025/10/19 16:38 記者林志怡／台北報導
    食藥署說明眼鏡鏡片、鏡框管理作法。示意圖。（記者林志怡攝）

    食藥署說明眼鏡鏡片、鏡框管理作法。示意圖。（記者林志怡攝）

    近期有台南眼鏡業者遭桃園市調查處人員調查，稱除了眼鏡鏡片要申請醫材許可外，裝上鏡片後還要再申請一次，否則可能違法，並指控規定擾民。但食藥署副署長王德原澄清，鏡片取得醫材許可後，由醫療器材販售業者客製化、裝上鏡框，並不需要再次申請許可，但若是量販且已固定形式的眼鏡商品，經改造、再製，就要依程序重新申請許可或辦理變更登記。

    台南眼鏡業者指控，因為眼鏡鏡片屬於醫療器材，鏡架則非屬醫療器材，依據衛福部公告規定，若顧客想換鏡架，業者就要再報衛生局許可，讓日常配鏡寸步難行，呼籲中央盡速釐清、輔導矯正鏡片許可的範圍到底到哪裡。

    對此食藥署澄清，業者所述「民眾配眼鏡需報衛生局取得許可」一事非屬事實，「鏡框」非屬醫療器材管理，符合「M.5844矯正鏡片」品項鑑別的商品，則要以醫材管理。

    王德原說，民眾平時看到的無度數太陽眼鏡等，就不屬於前述的醫療器材範圍，如果是醫療器材販賣業者依據民眾需求，將領有醫療器材許可證的矯正鏡片，置入鏡框、組合後提供給民眾使用，完成後眼鏡「不需要」在另外申請醫療器材許可證。

    另王德原提到，民眾在市面上常看到「固定度數的老花眼鏡」，販售時就已經有固定度數與搭配的鏡框、非客製化商品，此類品項販售業者也要取得醫療器材許可證，且若是以「鏡片與鏡框一起」的方式申請，若後續有改造、再製的行為，需要依照相關程序重新申請許可證，或辦理變更登記。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播