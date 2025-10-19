為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗縣犬舍遭控種犬被剪聲帶 動防所明全面清查

    2025/10/19 16:43 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣公館鄉1家合法申請犬舍，內部飼養不少犬隻。（圖由民眾提供）

    苗栗縣公館鄉1家合法申請犬舍，內部飼養不少犬隻。（圖由民眾提供）

    苗栗縣公館鄉1處由謝姓獸醫師所經營的犬舍，雖是合法申請設立，但被動保團體指控，犬舍內種犬遭剪聲帶；苗栗縣動物保護防疫所指出，接獲檢舉後，已進入犬舍拍照清點犬隻的數量，預計明（20）日再前往全面清查，若查出有犬隻遭剪聲帶情事，將依違反動物保護法規定裁處。

    據指出，謝姓獸醫師在台中市執業，並在苗栗縣公館鄉一帶建立狗園，並以小型犬為主要繁殖、買賣對象，並以紅貴賓、吉娃娃、小杜賓、約克夏等為主。

    新竹縣等動保團體日前會同苗栗縣動物保護防疫所人員進入了解，狗園內目測初估至少有逾300隻品種犬在內，但這些品種犬卻幾乎都遭割除聲帶；但謝姓獸醫師說，割聲帶的原因主要是因為曾遭鄰居檢舉，因此僅有2017年前的犬隻有遭移除聲帶。

    對於被動保團體指控苗栗縣動物保護防疫所接獲檢舉，並未前往稽查，苗縣動保防疫所長張俊義反駁，原本排定明（20）日再前往全面清查，所內人員接獲通報後，也有到現場稽查，亦拍照清點犬隻數量，並請業者明天提供相關資料核對。

    張俊義指出，至於業者指稱2017年以前犬隻切除聲帶，但不管有沒有修法切除聲帶，都是不可以，明天將到現場去清點數量、核對晶片，如果沒有晶片，然後又切除聲帶，將依違反動物保護法裁處。

    依動保法規定，2015年立法院三讀通過，明文規定「除絕育外，不得對寵物施以非必要或不具醫療目的之手術」；若獸醫在無醫療需求下執行割聲帶手術，也可能違反《動保法》，甚至涉及《刑法》中「業務過失傷害」等責任。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播