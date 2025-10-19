苗縣犬舍遭控種犬被剪聲帶 動防所明全面清查

苗栗縣公館鄉1家合法申請犬舍，內部飼養不少犬隻。（圖由民眾提供）

苗栗縣公館鄉1處由謝姓獸醫師所經營的犬舍，雖是合法申請設立，但被動保團體指控，犬舍內種犬遭剪聲帶；苗栗縣動物保護防疫所指出，接獲檢舉後，已進入犬舍拍照清點犬隻的數量，預計明（20）日再前往全面清查，若查出有犬隻遭剪聲帶情事，將依違反動物保護法規定裁處。

據指出，謝姓獸醫師在台中市執業，並在苗栗縣公館鄉一帶建立狗園，並以小型犬為主要繁殖、買賣對象，並以紅貴賓、吉娃娃、小杜賓、約克夏等為主。

請繼續往下閱讀...

新竹縣等動保團體日前會同苗栗縣動物保護防疫所人員進入了解，狗園內目測初估至少有逾300隻品種犬在內，但這些品種犬卻幾乎都遭割除聲帶；但謝姓獸醫師說，割聲帶的原因主要是因為曾遭鄰居檢舉，因此僅有2017年前的犬隻有遭移除聲帶。

對於被動保團體指控苗栗縣動物保護防疫所接獲檢舉，並未前往稽查，苗縣動保防疫所長張俊義反駁，原本排定明（20）日再前往全面清查，所內人員接獲通報後，也有到現場稽查，亦拍照清點犬隻數量，並請業者明天提供相關資料核對。

張俊義指出，至於業者指稱2017年以前犬隻切除聲帶，但不管有沒有修法切除聲帶，都是不可以，明天將到現場去清點數量、核對晶片，如果沒有晶片，然後又切除聲帶，將依違反動物保護法裁處。

依動保法規定，2015年立法院三讀通過，明文規定「除絕育外，不得對寵物施以非必要或不具醫療目的之手術」；若獸醫在無醫療需求下執行割聲帶手術，也可能違反《動保法》，甚至涉及《刑法》中「業務過失傷害」等責任。

