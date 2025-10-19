託運行李突然多1張「神秘字條」 航空地勤曝重要用處：千萬別丟！

託運行李示意圖，與本文無關。（資料照）

從國外回台灣時，你是否曾留意過行李箱突然被貼了一張「神秘字條」？有航空公司地勤近日在社群發文，曝光該「神秘字條」的用處，提醒旅客千萬別丟！

本身是地勤的部落客「克米&莉雅 x Fun飛之旅」最近在臉書發文，「你是否有過這樣的經驗？從美國、歐美或其他國家回國後，打開行李箱竟然多了一張神祕的紙條，上面寫滿某些文字（通常是英文），卻看不太懂內容。很多人都會覺得或許只是廢紙一張，順手就把它給丟掉了！但其實，這張紙可是非常重要的證明文件！」

「那張神秘的紙條通常是由美國運輸安全局（TSA）或他國當地海關單位留下的『檢查通知』。當海關人員在行李掃描時發現可疑物品，他們依法可以在未通知旅客的情況下打開行李進行人工檢查。檢查完畢後，就會在你的行李裡放入這張紙條，正式告知『您的行李已經被檢查過』。」

「克米&莉雅」接著說：「至於為何不能隨意丟棄，因為這張紙相當於一份『官方紀錄』。如果你後續發現行李內有物品遺失、損壞或懷疑遭竊，這張紙可以協助你追溯是哪個單位進行檢查、何時被打開、應該聯繫哪個部門。反之，若這張紙已經被丟棄，後續要追查、申訴或求償時，會缺乏關鍵證據。」

「克米&莉雅」透露，有許多旅客發生物品遺失後，第一時間會聯繫航空公司要求賠償，「但我們都會調取行李整個運送過程監視器畫面，在這運送過程中並沒有異常操作（人員打開）。多數這種情況很有可能就是海關檢查後發生的問題。因此，若你在託運行李中發現這張紙條，又同時發現物品短少，應該先聯繫紙條上標示的海關或TSA單位，再依情況處理。」

最後「克米&莉雅 」提醒，日後打開託運行李前，要先留意有沒有收到檢查通知單，如果有，一定要拍照留存紙條內容，以防後續需要查證時遺失或丟棄，如行李內容物有遺失問題，請務必依照紙上資訊聯繫該國單位，「出國旅行不是只要準備行李就好，也要懂得如何保護好自身行李。下次若有看到這張『神祕紙條』，請不要著急，也別把它當廢紙丟棄，它可能是保障你權益的關鍵證據喔！」

