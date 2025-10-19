熱血重機為華山孤老開路 車友義騎探訪獨居長輩

桃園重車扶輪社響應華山基金會「2026愛老人 愛團圓」公益行動，集結數10位重機車友發起「義騎送愛孤老家」活動。（圖由華山基金會提供）

桃園重車扶輪社今（19）日響應華山基金會「2026愛老人 愛團圓」公益行動，集結數10位重機車友發起「義騎送愛孤老家」活動，車隊於桃園敏傑車業集結後出發，橫跨桃園、八德與大溪3區，深入探訪10位獨居長輩，親送日常生活物資與關懷問候，為農曆年前的送暖行動提前暖身。

桃園重車扶輪社創社社長游永慶與現任社長徐嘉宏社長表示，希望用最熱血的方式，做最溫暖的事，重機代表速度，他們更要讓「愛」的速度真實呈現，2人也帶領車友高呼「一馬當先！義騎送愛到孤老家」口號，也盼藉此號召全台重機騎士及社會大眾一同響應，現場不乏攜家帶眷的車友，以行動傳遞並傳承公益精神，讓引擎聲成為溫暖長者心靈的力量。

華山基金會表示，桃園地區目前服務超過1000位「失依、失能、失智」三失長輩，正在推動「2026愛老人 愛團圓」公益計畫，邀各界認助「送愛到家，因為有您」1250／月、1萬5000／年的弱勢長輩常年服務經費，為他們提供穩定的陪伴與照顧，把速度化為溫度，讓公益愛心在全台持續蔓延，愛心專線：（03）284-2181盧小姐，劃撥帳號：19852240（戶名: 華山基金會），勸募核准字號：114愛老人衛部救字第1131364620號。

