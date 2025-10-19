為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    上班族吵翻！見紅休vs排休哪個好？網友揭真實差別：過來人選這個

    2025/10/19 17:23 即時新聞／綜合報導
    上班族休假制度大不同，「見紅休」與「排休制」各有優劣，讓不少求職者猶豫不決。（示意圖）

    上班族休假制度大不同，「見紅休」與「排休制」各有優劣，讓不少求職者猶豫不決。（示意圖）

    上班族休假制度大不同！近日有網友發文提到，自己找工作時發現有公司採「見紅休」，也有公司實施「排休制」，兩者各有優缺點，引發網友熱議。有過來人直言：「兩種都體驗過，還是見紅休最讚！」

    網友在Dcard發文表示，自己最近在挑選工作時，特別注意到不同產業的休假方式。多數上班族依勞基法規定「見紅休」，與政府機關行事曆同步放假，優點是下半年連假多，像中秋節、雙十國慶、光復節等連休，都能安排出遊或休息，「這點真的很讚！」

    不過也有「排休制」的工作，例如房仲、業務或服務業，通常可自行安排休假。原PO指出，這種制度的好處是「可以避開人潮」，平日出門逛街、吃飯或旅遊都更輕鬆，「如果要去銀行、公所辦事也不用特地請假」，但也坦言好奇：「大家比較喜歡哪一種？」

    貼文曝光後，網友們紛紛留言分享經驗。支持「排休制」的網友認為，平日休假「餐廳不必排隊、還能享折扣」，相當划算；也有人表示，「節日是賺業績的時候，放假太可惜」，甚至直言「我見紅休的朋友每次都人擠人，超痛苦」。

    但也有不少人力挺「見紅休」，覺得能和家人、伴侶時間對得上才最重要，「假日可以一起出遊」、「排休制常常卡同事假，結果沒休到反而更累」。一名餐飲業員工更坦言：「現在是排休制，真的很想體驗正常週休二日，假日想跟另一半出門都不行」。

    也有做過兩種休假方式的過來人最後總結，「排休雖然自由，但見紅休才有放假的感覺」，更有人笑說：「見紅休才是正常人類的節奏，排休久了會懷疑人生」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播