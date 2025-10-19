上班族吵翻！見紅休vs排休哪個好？網友揭真實差別：過來人選這個

上班族休假制度大不同，「見紅休」與「排休制」各有優劣，讓不少求職者猶豫不決。（示意圖）

上班族休假制度大不同！近日有網友發文提到，自己找工作時發現有公司採「見紅休」，也有公司實施「排休制」，兩者各有優缺點，引發網友熱議。有過來人直言：「兩種都體驗過，還是見紅休最讚！」

網友在Dcard發文表示，自己最近在挑選工作時，特別注意到不同產業的休假方式。多數上班族依勞基法規定「見紅休」，與政府機關行事曆同步放假，優點是下半年連假多，像中秋節、雙十國慶、光復節等連休，都能安排出遊或休息，「這點真的很讚！」

不過也有「排休制」的工作，例如房仲、業務或服務業，通常可自行安排休假。原PO指出，這種制度的好處是「可以避開人潮」，平日出門逛街、吃飯或旅遊都更輕鬆，「如果要去銀行、公所辦事也不用特地請假」，但也坦言好奇：「大家比較喜歡哪一種？」

貼文曝光後，網友們紛紛留言分享經驗。支持「排休制」的網友認為，平日休假「餐廳不必排隊、還能享折扣」，相當划算；也有人表示，「節日是賺業績的時候，放假太可惜」，甚至直言「我見紅休的朋友每次都人擠人，超痛苦」。

但也有不少人力挺「見紅休」，覺得能和家人、伴侶時間對得上才最重要，「假日可以一起出遊」、「排休制常常卡同事假，結果沒休到反而更累」。一名餐飲業員工更坦言：「現在是排休制，真的很想體驗正常週休二日，假日想跟另一半出門都不行」。

也有做過兩種休假方式的過來人最後總結，「排休雖然自由，但見紅休才有放假的感覺」，更有人笑說：「見紅休才是正常人類的節奏，排休久了會懷疑人生」。

