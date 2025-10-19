首屆「魏明光新聞獎」徵件起跑 最高補助250萬元

政大新聞系校友魏明光捐資成立「魏明光新聞獎」，期盼引領台灣新聞在公共使命與社會創新之間找到新的可能。（圖由政大提供）

政治大學今天表示，由新聞系校友魏明光捐資成立的「魏明光新聞獎」，將於本月31日正式啟動首屆徵件，徵件至12月15日截止。獎項由「魏明光卓越發展基金」設立，宗旨在透過制度化支持，推動新聞專業創新、人才培育與公共使命實踐，建構具責任感、公信力與正向影響力的新聞資訊生態。

魏明光出身新竹，幼時家境清寒，後考入政大新聞系，役畢後赴美深造，但後來投入餐飲業，並開了中餐廳，廣獲報導，也獲選12大美國中餐界最具影響力人物之一，但仍常思考為台灣的新聞傳播事業做貢獻，於是前年宣布將分期捐贈約3.2億元，提供全校性獎學金，設立「傑出新聞傳播獎」與「新聞傳播講座」等，盼成「台版普立茲」鼓勵優秀新聞從業人員。

請繼續往下閱讀...

政大表示，魏明光觀察到新聞專業在近年來面臨信任流失、人才斷層、營運困境及科技快速衝擊。為回應這些挑戰，決定以捐款方式設立新聞獎項，這一屆總獎金近千萬元，並將由「魏明光新聞獎委員會」聘請傳播學者、新聞實務工作者與具公信力之社會人士組成評審小組，分初審與決審2階段進行。

政大指出，獎項分為2大類別，最高補助金額可達250萬元，為國內新聞獎項最高額獎金。包括「倡議獎」為支持提升新聞品質與影響力的創新計畫，如深度報導、專業訓練、制度改革、公共參與機制等，每屆評選2至5件優秀計畫，並保留至少1個名額給畢業未滿10年的青年新聞人，獎額為新台幣75至250萬元。「探索獎」則鼓勵新聞人拓展國際視野，透過海外進修、實習或跨國新聞合作，建立專業經驗與跨國網絡，每屆評選2至5件計畫，獎助金額60至250萬元。

政大說明，徵件對象包含依法設立的專業新聞媒體機構，或其從業人員與團隊；以新聞為主業之獨立媒體人或團隊，涵蓋各類媒體平台創作者；境內相關專業團體，以促進及提升台灣新聞品質為目標者；申請資格不限於本國籍人士，持有台灣永久居留權之外籍新聞人亦可參加。所有獲獎計畫需於1年內完成執行，並提交階段成果報告，成果將透過論壇、講座、出版或線上平台公開分享，促進公共討論與社會參與。

