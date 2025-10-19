太魯閣持續禁入 國家公園署示警堰塞湖潛在危險區

根據中央氣象署預報天氣趨勢，花蓮萬榮、光復等地將有強降雨，國家公園署持續封閉太魯閣國家公園，呼籲民眾勿進入堰塞湖潛在危險區域。（國家公園署提供）

東北季風加上颱風外圍環流影響，近日山區須慎防強降雨致坍方及落石，而花蓮燕子口堰塞湖昨溢流，國家公園署今（19日）呼籲，民眾勿進入堰塞湖潛在危險區域，持續封閉太魯閣國家公園，並提醒未來山區恐有雷陣雨、溪水暴漲或落石崩塌等風險，戶外遊憩行程請彈性調整。

國家公園署指出，中央氣象署發布，因東北季風及颱風外圍環流共伴效應下，易有短延時強降雨，今日起將連續數日在山區有機會降下局部大雨或豪雨，並須注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區邊坡慎防坍方及落石。

請繼續往下閱讀...

國家公園署表示，太魯閣國家公園區域內燕子口路段在17日發生大規模土石崩落，導致立霧溪堰塞湖情況，經農業部緊急發布紅色警戒，太魯閣國家公園管理處也公告禁止遊客進入，以維護安全。目前堰塞湖水從公路溢流及壩底滲流，但18日東部又發生芮氏規模5.3地震，且未來幾日山區仍將降下大雨，為避免邊坡持續崩塌等風險，國家公園署再次呼籲民眾勿進入太魯閣國家公園。

國家公園署特別提醒，接下來幾日山區受持續降雨影響，請從事戶外活動的民眾應多加留意，尤其山區雷陣雨、溪水暴漲或落石崩塌等潛在風險，民眾請隨時關注最新氣象預報，勿進入堰塞湖潛在危險區域，彈性調整或順延登山等戶外行程，並靈活調整活動、及時下山等，以確保自身安全。

太魯閣國家公園燕子口崩塌，在立霧溪形成堰塞湖，湖水有隧道當出口並回流立霧溪主流，魯丹橋形成大瀑布。（資料照，林保署花蓮分署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法